Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Встреча УАФ и УПЛ: полиграф для арбитров, деньги и жеребьевка
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 18:40 |
457
0

Встреча УАФ и УПЛ: полиграф для арбитров, деньги и жеребьевка

В УАФ подтвердили разговор с представителями клубов

02 апреля 2024, 18:40 |
457
0
Встреча УАФ и УПЛ: полиграф для арбитров, деньги и жеребьевка
УАФ

2 апреля в Доме футбола по инициативе Украинской ассоциации футбола состоялось рабочее совещание с участием руководства УАФ и УПЛ и представителей футбольных клубов УПЛ.

В совещании приняли участие вице-президент УАФ Александр Шевченко, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, глава комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель комитета профессионального футбола Олег Лужный, и.о. президента УПЛ Евгений Дикий и представители клубов УПЛ.

В ходе заседания обсудили нововведения в системе украинского арбитража. В частности, участники совещания говорили о механизме применения системы жеребьевки при назначении арбитров на матчи чемпионата Украины. Напомним, тестовое испытание этой системы прошло во время назначения арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины. Чтобы внедрить подобную систему на матчах УПЛ, среди прочего следует отказаться от регионального принципа назначения арбитров. Представители клубов с пониманием отнеслись к такому предложению.

Представители клубов проинформировали, что в рамках реформы украинского арбитража к отдельным представителям судейского корпуса было применено тестирование на полиграфе.

Руководители клубов УПЛ снова вернулись к разговору о создании фонда для премиальных выплат лучшим арбитрам по итогам сезона и при этом выразили полное доверие Комитету арбитров УАФ.

По теме:
Лидер Зари: «Если будет стимуляция на матч с Динамо – это очень хорошо»
Капитан Металлиста 1925: «Ромбом тяжело играть, рискованная схема»
Президент Днепра-1 – о базе: «Мы воюем с рукожопыми дебилами»
Комитет арбитров УАФ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Катерина Монзуль Евгений Дикий Олег Лужный
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Футбол | 01 апреля 2024, 20:05 29
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?

В топ-4 УПЛ входят Шахтер, Кривбасс, Днепр-1 и Динамо

Тодд БОЭЛИ: «Челси должен двигаться в том же направлении»
Футбол | 02 апреля 2024, 12:48 4
Тодд БОЭЛИ: «Челси должен двигаться в том же направлении»
Тодд БОЭЛИ: «Челси должен двигаться в том же направлении»

Председатель правления лондонского клуба поделился мнениями по развитию команды

Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Теннис | 02.04.2024, 07:17
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
ФОТО. Лунин и влиятельный агент Мендеш после подписания контракта
Футбол | 02.04.2024, 17:46
ФОТО. Лунин и влиятельный агент Мендеш после подписания контракта
ФОТО. Лунин и влиятельный агент Мендеш после подписания контракта
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Футбол | 02.04.2024, 00:35
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
01.04.2024, 07:51 17
Футбол
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
02.04.2024, 10:03 4
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 202
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 2
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
01.04.2024, 00:41
Киберспорт
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем