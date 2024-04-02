Встреча УАФ и УПЛ: полиграф для арбитров, деньги и жеребьевка

2 апреля в Доме футбола по инициативе Украинской ассоциации футбола состоялось рабочее совещание с участием руководства УАФ и УПЛ и представителей футбольных клубов УПЛ.

В совещании приняли участие вице-президент УАФ Александр Шевченко, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, глава комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель комитета профессионального футбола Олег Лужный, и.о. президента УПЛ Евгений Дикий и представители клубов УПЛ.

В ходе заседания обсудили нововведения в системе украинского арбитража. В частности, участники совещания говорили о механизме применения системы жеребьевки при назначении арбитров на матчи чемпионата Украины. Напомним, тестовое испытание этой системы прошло во время назначения арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины. Чтобы внедрить подобную систему на матчах УПЛ, среди прочего следует отказаться от регионального принципа назначения арбитров. Представители клубов с пониманием отнеслись к такому предложению.

Представители клубов проинформировали, что в рамках реформы украинского арбитража к отдельным представителям судейского корпуса было применено тестирование на полиграфе.

Руководители клубов УПЛ снова вернулись к разговору о создании фонда для премиальных выплат лучшим арбитрам по итогам сезона и при этом выразили полное доверие Комитету арбитров УАФ.