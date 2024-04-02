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  4. Шеф-скаут Полесья рассказал, за футболистами из каких стран следит клуб
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 17:47 |
253
2

Шеф-скаут Полесья рассказал, за футболистами из каких стран следит клуб

Анатолий Волков уделяет внимание Грузии, Латинской Америке и Балканам

02 апреля 2024, 17:47 |
253
2
Шеф-скаут Полесья рассказал, за футболистами из каких стран следит клуб
ФК Шахтер. Анатолий Волков

Шеф-скаут житомирского «Полесья» Анатолий Волков рассказал, за футболистами из каких стран следит клуб:

«Чтобы ответить на этот вопрос, я немного вернусь в предысторию. Как я вижу скаутинг «Полесья»? То, о чем я говорил – ум скаутов и трансферы должны быть разумными. Для меня разумный трансфер – это когда клуб «Полесье» не переплачивает за футболиста только потому, что он, например, бразилец, или только потому, что у него есть какая-то национальность, принадлежность к какой-то футбольной школе, или клубу. Второй фактор – когда мы не создаем прецедент с зарплатой футболиста внутри коллектива. Третье, кроме трансферной стоимости и зарплаты – это фактор потенциальной перепродажи футболиста. Его способность давать результат уже, но мы точно должны понимать, что он пока еще не на пике своих возможностей.

Если говорить о Луифере – один из наших трансферов, мы понимаем, что футболист очень близко к национальной сборной Венесуэлы. Мы понимаем, если он здесь заиграет и будет забивать, то он получит вызов туда и будет играть за сборную против Бразилии, Аргентины и так далее. Это будет видеть весь мир и это важно. Нам важна персона футболиста – мы хотим, чтобы он приезжал сюда мотивированным с правильным настроем и с пониманием того, что он попадает в очень тяжелый чемпионат. Украинский чемпионат – очень тяжелый. Атлетический, его нельзя недооценивать легионерам.

Какие страны нам нужно смотреть? Такие, где мы можем построить такие умные трансферы. Например, Луифер – венесуэлец и у него в предыдущем сезоне 19 голов и 4 ассиста, но если ты Луифер с 19 голами и ты бразилец – то твоя стоимость втрое больше. Если ты колумбиец – в два с половиной раза больше, если ты чилиец – вдвое больше и так далее. Поэтому есть рынки, например, Грузия, Венесуэла, где ты можешь приобрести футболиста по плюс-минус объективным условиям. Приемлемыми для нас, для клуба. Надо чувствовать, где сейчас происходит какой-то всплеск, рост молодых футболистов – это опять же Грузия. Для нас приоритетны другие страны Латинской Америки, но там мы рассматриваем каждый отдельный случай и игрока как отдельную историю. Потому что есть тенденция, что там нужно переплачивать, но это не значит, что ты можешь что-то найти и сработать настолько хорошо и эффективно, что ты и там не переплатишь. Есть много футболистов, у которых заканчиваются контракты. Для нас конечно актуальны Балканы – потому что это футболисты приближенные к нашему контексту по уровню чемпионата и по атлетичности».

Напомним, по данным Transfermarkt «Полесье» приобрело Луифера Эрнандеса за 1 миллион евро.

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу скауты Луифер Эрнандес чемпионат Грузии по футболу
Источник ФК Полесье
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Fuz1982z
полісся гамно
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