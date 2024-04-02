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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Полесью нужно было оставить Калитвинцева»
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 17:23 |
486
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Полесью нужно было оставить Калитвинцева»

Известный тренер – о весенней части сезона УПЛ

02 апреля 2024, 17:23 |
486
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Полесью нужно было оставить Калитвинцева»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился своим мнением относительно весенней части сезона УПЛ:

– Видите ли вы «Динамо» претендентом на чемпионство УПЛ?
– Чемпионат интересен тогда, когда за «золото» борются несколько команд, как сейчас в Англии и Испании. Хорошо, что в этом сезоне есть «Кривбасс» и «Днепр-1», которые также претендуют на чемпионство. Считаю, что «Шахтер», «Кривбасс» и «Динамо» - главные претенденты на трофей.

– В чем причины неудач «Полесья» в весенней части сезона?
– Команда только вышла в УПЛ, уже попала в полуфинал Кубка. По моему мнению, нужно было оставить Калитвинцева у руля. Но, конечно, решает руководство клуба. И это было их решение. Но все равно у них есть шансы побороться за трофей. По ходу сезона очень тяжело принимать команду, ведь нужно разобраться, в чем причина неудач. Мне нравится эта команда, хорошая атмосфера на стадионе. У них все еще может быть.

– Почему так неудачно складываются дела «Металлиста 1925» с Виктором Скрипником?
– Скрипник доказал, что является хорошим тренером. Но он внес немало изменений, пришли новые игроки. Команда до него находилась внизу турнирной таблицы, существует давление. Очевидно, что футболистам непросто находиться под этим давлением. Получили много авансов. Тренеру однозначно нужно время.

– Что произошло с «Александрией» в матче с «Минаем»?
– Была выигрышная игра для них. Хотя «Минай» имел высокую мотивацию. Конечно, бывает так, что, пропустив мяч, возникают проблемы. Разумеется, забей Кирилл Ковалец пенальти, им было бы легче. Но надо отдать должное «Минаю», они достойно боролись до конца и делают так в каждом матче. Александрия мне нравится, много молодых игроков. В первом круге было 7 молодых, 4 опытных. Сейчас наоборот. Поэтому есть результат, есть рисунок игры и сыгранность. Есть вопросы ко второй желтой карточке Ковальцу. Но это футбол. У руководства есть доверие к тренеру и, мне кажется, в следующем году команда может достигать хороших результатов.

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Сергей Ковалец Полесье Житомир Юрий Калитвинцев Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 Виктор Скрипник Александрия Минай
Источник УПЛ-ТВ
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