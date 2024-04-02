У Шахтера есть вариант с продажей форварда, клуб не готов к трансферу

У «Шахтера» есть предложение о переходе форварда Кевина Келси в клуб МЛС «Цинциннати», однако украинский клуб сейчас не собирается продавать игрока, несмотря на то, что в американской лиге трансферное окно открыто до 23 апреля.

Сейчас «Шахтер» нацелен на борьбу за титул, поэтому никаких трансферов на выход до конца сезона точно не будет, хотя Келси пока почти не имеет игрового времени.

В нынешнем сезоне 19-летний Кевин провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что сам игрок хочет покинуть Украину из-за войны.