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02 апреля 2024, 17:26 |
561
0

Отец Романа Яремчука стал помощником тренера в любительском клубе

Олег Яремчук будет работать в ФК «Николаев» из Львовской области

02 апреля 2024, 17:26 |
561
0
Отец Романа Яремчука стал помощником тренера в любительском клубе
ФК Николаев. Олег Яремчук (справа)

Олег Яремчук, отец нападающего национальной сборной Украины и испанской «Валенсии» Романа Яремчука, стал помощником главного тренера в ФК «Николаев».

В любительском клубе из Львовской области Олег Степанович будет помогать главному тренеру Виталию Шумскому. Ранее должность ассистента коуча занимал Василий Каюк, который недавно стал спортивным директором черкасского ЛНЗ.

Ранее Олег Яремчук работал в структуре ФК «Львов».

Напомним, недавно Роман Яремчук получил травму, из-за которой ориентировочно пропустит 2-3 недели.

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Николаев (Львовская обл) Олег Яремчук чемпионат Украины по футболу среди аматоров назначение тренера
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