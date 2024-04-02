Гвардиола рассказал, для чего отчитывает своих футболистов на поле
После ответа Пепа непонятно, шутил он или сказал серьезно
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола ответил на критику, что он отчитывает своих футболистов прямо на поле.
Напомним, после матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0) наставник «горожан» сразу на поле начал эмоционально разбирать игру хавбека Джека Грилиша, а также что-то высказывал вингеру Жереми Доку, за что поддался критике со стороны экс-ведущего Sky Sports Ричарда Киза.
«Я делаю это ради камер и своего эго. Мне нужно попадать в объективы камер, чтобы спать с невероятным удовольствием. Я всегда стараюсь критиковать игроков и давать им понять, насколько они плохи. Особенно когда Эрлинг Холанд забивает три гола, камеры должны быть направлены на меня», – сказал Гвардиола.
Теперь остается гадать, сказал это Пеп серьезно или пошутил…
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