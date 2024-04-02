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  4. Гвардиола рассказал, для чего отчитывает своих футболистов на поле
Англия
02 апреля 2024, 16:48 |
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Гвардиола рассказал, для чего отчитывает своих футболистов на поле

После ответа Пепа непонятно, шутил он или сказал серьезно

02 апреля 2024, 16:48 |
99
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Гвардиола рассказал, для чего отчитывает своих футболистов на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола ответил на критику, что он отчитывает своих футболистов прямо на поле.

Напомним, после матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0) наставник «горожан» сразу на поле начал эмоционально разбирать игру хавбека Джека Грилиша, а также что-то высказывал вингеру Жереми Доку, за что поддался критике со стороны экс-ведущего Sky Sports Ричарда Киза.

«Я делаю это ради камер и своего эго. Мне нужно попадать в объективы камер, чтобы спать с невероятным удовольствием. Я всегда стараюсь критиковать игроков и давать им понять, насколько они плохи. Особенно когда Эрлинг Холанд забивает три гола, камеры должны быть направлены на меня», – сказал Гвардиола.

Теперь остается гадать, сказал это Пеп серьезно или пошутил…

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Источник Daily Express
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