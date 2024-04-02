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  4. Директор Днепра-1 рассказал о худших последствиях разрушения базы
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 16:45 |
278
0

Директор Днепра-1 рассказал о худших последствиях разрушения базы

Вячеслав Фридман переживает, что это может сказаться на моральной составляющей

02 апреля 2024, 16:45 |
278
0
Директор Днепра-1 рассказал о худших последствиях разрушения базы
ФК Днепр. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о худших последствиях разрушения базы в результате атаки рашистов:

«Есть разрушения. Масштабы пока не знаю. Мы ее арендуем, поэтому как и что там восстанавливать еще тоже не знаем. Это не очень хорошо. Все будет иметь влияние на деятельность клуба. Потому что люди же пугаются. Как будут реагировать юноши, дети, родители... Есть вещи, на которые не можем повлиять. Как вот в прошлый раз бразильцы испугались и уехали, молодые ребята. Многие ночуют на базе, а это не единичные случаи.

Там занимались детские группы, поэтому проблемы для клуба будут. Это без оценки финансовой стороны. Я еще не был на базе, видел фотографии – манеж нужно делать, другое здание, где комнаты тренеров, персонала. Оно не разрушено, но определенные проблемы есть. Но это второстепенное. Хуже всего то, как это отражается на моральной составляющей, на детях. Вот это все. Терять детский и юношеский футбол... Это самая главная составляющая.

В нашем регионе становится все хуже. Последний месяц-полтора – это действительно неприятная история. Постоянные тревоги, два матча домашних играли по 4,5 часа. Переезжать и играть в другом городе – это ни к чему, вот в Полтаве играли матч долго, так что... Самый большой вопрос – как дальше функционировать, когда люди будут бояться там находиться».

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чемпионат Украины по футболу тренировочные базы Украинская Премьер-лига Днепр-1 российско-украинская война Вячеслав Фридман
Источник Трибуна
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