4 апреля в 18:00 начнется полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой». Игра пройдет в Житомире на Центральном стадионе.

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В четвертьфинале житомирская команда прошла «Александрию», а «Ворскла» была сильнее «Оболони». В другом полуфинале 3 апреля сыграют «Шахтер» и «Черноморец».

Матч покажет канал УПЛ-ТВ.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)