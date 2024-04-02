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Италия
02 апреля 2024, 15:59 | Обновлено 02 апреля 2024, 16:04
405
0

ФОТО. Рома представила четвертый комплект формы, отдавая дань истории

На футболке находится аутентичный герб, использовавшийся клубом в первые 35 лет существования

02 апреля 2024, 15:59 | Обновлено 02 апреля 2024, 16:04
405
0
ФОТО. Рома представила четвертый комплект формы, отдавая дань истории
ФК Рома

Римская «Рома» представила четвертый комплект формы, который будет использоваться в этом году.

«Волки» на своих официальных ресурсах отмечают, что выпуск данной экипировки – это дань истории клуба.

Комплект выполнен в красном цвете с едва заметными черными диагональными линиями, а воротник и рукава – оранжевого цвета. На левой стороне футболки находится аутентичный традиционный герб, использовавшийся клубом в первые 35 лет своего существования.

Также отмечается, что єкипировка разработана к 25-летию победы в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (3:1) сезона-1999/2000. В этой форме «волки» сыграют с «орлами» во встрече 31-го тура Серии А нынешнего сезона, которая состоится 6 апреля.

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Рома Рим игровая форма фото
Источник ФК Рома
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