ФОТО. Рома представила четвертый комплект формы, отдавая дань истории

Римская «Рома» представила четвертый комплект формы, который будет использоваться в этом году.

«Волки» на своих официальных ресурсах отмечают, что выпуск данной экипировки – это дань истории клуба.

Комплект выполнен в красном цвете с едва заметными черными диагональными линиями, а воротник и рукава – оранжевого цвета. На левой стороне футболки находится аутентичный традиционный герб, использовавшийся клубом в первые 35 лет своего существования.

Также отмечается, что єкипировка разработана к 25-летию победы в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (3:1) сезона-1999/2000. В этой форме «волки» сыграют с «орлами» во встрече 31-го тура Серии А нынешнего сезона, которая состоится 6 апреля.