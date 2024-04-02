ФОТО. Рома представила четвертый комплект формы, отдавая дань истории
На футболке находится аутентичный герб, использовавшийся клубом в первые 35 лет существования
Римская «Рома» представила четвертый комплект формы, который будет использоваться в этом году.
«Волки» на своих официальных ресурсах отмечают, что выпуск данной экипировки – это дань истории клуба.
Комплект выполнен в красном цвете с едва заметными черными диагональными линиями, а воротник и рукава – оранжевого цвета. На левой стороне футболки находится аутентичный традиционный герб, использовавшийся клубом в первые 35 лет своего существования.
Также отмечается, что єкипировка разработана к 25-летию победы в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (3:1) сезона-1999/2000. В этой форме «волки» сыграют с «орлами» во встрече 31-го тура Серии А нынешнего сезона, которая состоится 6 апреля.
Realizzata per far battere i 💛❤️ dei tifosi giallorossi.— AS Roma (@OfficialASRoma) April 2, 2024
🐺 Lo Stemma della Tradizione e il colletto classico: ecco l’ASR Origins Jersey.#ASRoma | @adidasfootball pic.twitter.com/iQOQm2j3re
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