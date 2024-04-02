3 апреля в 18:00 состоится полуфинальный матч Кубка Украины между «Шахтером» и «Черноморцем». Игра пройдет во Львове на стадионе Арена Львов.

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В четвертьфинале одесская команда прошла «Зарю», а «Шахтер» был сильнее «Виктории». Во втором полуфинале в Житомире 4 апреля сыграют «Полесье» и «Ворскла».

Матч покажет канал УПЛ-ТВ, который доступен в сетях Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других операторов.