Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Шахтер – Черноморец
Во Львове пройдет матч полуфинала Кубка Украины
3 апреля в 18:00 состоится полуфинальный матч Кубка Украины между «Шахтером» и «Черноморцем». Игра пройдет во Львове на стадионе Арена Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В четвертьфинале одесская команда прошла «Зарю», а «Шахтер» был сильнее «Виктории». Во втором полуфинале в Житомире 4 апреля сыграют «Полесье» и «Ворскла».
Матч покажет канал УПЛ-ТВ, который доступен в сетях Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других операторов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер выдал мощный матч против «Бернли»
Кэти Волынец в трех сетах вырвала победу у Аранчи Рус на старте турнира в Чарльстоне