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Кубок Украины
02 апреля 2024, 15:28 | Обновлено 02 апреля 2024, 15:30
747
0

Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Шахтер – Черноморец

Во Львове пройдет матч полуфинала Кубка Украины

02 апреля 2024, 15:28 | Обновлено 02 апреля 2024, 15:30
747
0
Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Шахтер – Черноморец
ФК Шахтер

3 апреля в 18:00 состоится полуфинальный матч Кубка Украины между «Шахтером» и «Черноморцем». Игра пройдет во Львове на стадионе Арена Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В четвертьфинале одесская команда прошла «Зарю», а «Шахтер» был сильнее «Виктории». Во втором полуфинале в Житомире 4 апреля сыграют «Полесье» и «Ворскла».

Матч покажет канал УПЛ-ТВ, который доступен в сетях Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других операторов.

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Источник Sport.ua
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