Истекают контракты основных защитника и хавбека Шахтера, клуб не обеспокоен
Бондар и Крыськив, скорее всего, останутся в клубе
Контракт основного центрального защитника «Шахтера» Валерия Бондаря завершается осенью нынешнего года, а договор полузащитника Дмитрия Крыськива истекает в декабре этого года.
Сообщается, что несмотря на такую ситуацию, клуб не обеспокоен возможным уходом игроков и уверен, что летом они подпишут новые соглашения и не будут вести переговоры с другими командами.
25-летний Бондарь в нынешнем сезоне провел 18 матчей, а у 23-летнего Крыськива 5 голов и 5 ассистов в 28 встречах.
По итогам сезона завершаются договоры Ярослава Ракицкого, Алексея Кащука и Новатуса Мироши.
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а Крыськив сильно специфический игрок, под него надо строить игру. Трудно его представить в другй команде.