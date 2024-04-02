Истекают контракты основных защитника и хавбека Шахтера, клуб не обеспокоен

Контракт основного центрального защитника «Шахтера» Валерия Бондаря завершается осенью нынешнего года, а договор полузащитника Дмитрия Крыськива истекает в декабре этого года.

Сообщается, что несмотря на такую ситуацию, клуб не обеспокоен возможным уходом игроков и уверен, что летом они подпишут новые соглашения и не будут вести переговоры с другими командами.

25-летний Бондарь в нынешнем сезоне провел 18 матчей, а у 23-летнего Крыськива 5 голов и 5 ассистов в 28 встречах.

По итогам сезона завершаются договоры Ярослава Ракицкого, Алексея Кащука и Новатуса Мироши.