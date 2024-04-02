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Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 15:11 |
319
1

Истекают контракты основных защитника и хавбека Шахтера, клуб не обеспокоен

Бондар и Крыськив, скорее всего, останутся в клубе

02 апреля 2024, 15:11 |
319
1
Истекают контракты основных защитника и хавбека Шахтера, клуб не обеспокоен
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Контракт основного центрального защитника «Шахтера» Валерия Бондаря завершается осенью нынешнего года, а договор полузащитника Дмитрия Крыськива истекает в декабре этого года.

Сообщается, что несмотря на такую ситуацию, клуб не обеспокоен возможным уходом игроков и уверен, что летом они подпишут новые соглашения и не будут вести переговоры с другими командами.

25-летний Бондарь в нынешнем сезоне провел 18 матчей, а у 23-летнего Крыськива 5 голов и 5 ассистов в 28 встречах.

По итогам сезона завершаются договоры Ярослава Ракицкого, Алексея Кащука и Новатуса Мироши.

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Шахтер Донецк Дмитрий Крыськив Валерий Бондарь
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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FunnyCat_____
Бондарь -  это донецкий Неста, надеюсь всю карьеру в Шахтере проведет!
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Gargantua
для Бондаря большой аванс играть за Шахтер
а Крыськив сильно специфический игрок, под него надо строить игру. Трудно его представить в другй команде.
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