В результате атаки дронами-камикадзе иранского производства со стороны российской федерации пострадала спортивно-тренировочная база ФК «Днепра», на которой сейчас тренируется СК «Днепр-1».

К счастью, прямого попадания дроном в здание не было, все разрушения нанесены ударной волной. В комплексе повылетали окна и некоторые двери. Одно из тренировочных полей почти сгорело.

Ранее страна-террорист полностью разрушила тренировочную базу киевского «Локомотива», выступающего во Второй лиге Украины. Там ежедневно тренировались дети.

ФОТО. В результате атаки рашистов пострадала база, где тренируется Днепр-1