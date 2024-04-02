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  4. ФОТО. В результате атаки рашистов пострадала база, где тренируется Днепр-1
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 15:16 |
300
0

ФОТО. В результате атаки рашистов пострадала база, где тренируется Днепр-1

Очередной акт терроризма со стороны кровавого соседа

02 апреля 2024, 15:16 |
300
0
ФОТО. В результате атаки рашистов пострадала база, где тренируется Днепр-1
Zorya Londonsk. База Днепра

В результате атаки дронами-камикадзе иранского производства со стороны российской федерации пострадала спортивно-тренировочная база ФК «Днепра», на которой сейчас тренируется СК «Днепр-1».

К счастью, прямого попадания дроном в здание не было, все разрушения нанесены ударной волной. В комплексе повылетали окна и некоторые двери. Одно из тренировочных полей почти сгорело.

Ранее страна-террорист полностью разрушила тренировочную базу киевского «Локомотива», выступающего во Второй лиге Украины. Там ежедневно тренировались дети.

ФОТО. В результате атаки рашистов пострадала база, где тренируется Днепр-1

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Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу тренировочные базы российско-украинская война
Источник Zorya Londonsk
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