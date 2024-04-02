ФОТО. В результате атаки рашистов пострадала база, где тренируется Днепр-1
Очередной акт терроризма со стороны кровавого соседа
В результате атаки дронами-камикадзе иранского производства со стороны российской федерации пострадала спортивно-тренировочная база ФК «Днепра», на которой сейчас тренируется СК «Днепр-1».
К счастью, прямого попадания дроном в здание не было, все разрушения нанесены ударной волной. В комплексе повылетали окна и некоторые двери. Одно из тренировочных полей почти сгорело.
Ранее страна-террорист полностью разрушила тренировочную базу киевского «Локомотива», выступающего во Второй лиге Украины. Там ежедневно тренировались дети.
ФОТО. В результате атаки рашистов пострадала база, где тренируется Днепр-1
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