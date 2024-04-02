Де Брюйне рассказал, как успокаивает нервы перед матчами

Звезда «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне Несмотря на огромный опыт по-прежнему нервничает перед матчами и нашел эффективный способ справиться с этим в раздевалке.

«Я просто играю в игры, разговариваю с людьми. Я не могу усидеть на месте», – сказал Де Брюйне в документальном фильме от Netflix про «Манчестер Сити».

Его товарищ по команде Бернарду Силва добавил: «Он всегда такой, расслабленный – смотрит на свой телефон».

Де Брюйне ответил: «Все люди разные. Чем больше я расслабляюсь, тем лучше себя чувствую. Мне не нужно делать ничего особенного, кроме как подготовиться, переодеться и все».

В ролике из документального фильма, которым «Сити» поделился на своем клубном сайте, показано, как Де Брюйне сидит и играет в Candy Crush на своем телефоне в раздевалке.

Бельгиец боролся с травмами в этом сезоне, но теперь вернулся и надеется помочь своей команде защитить трофеи Лиги чемпионов, Премьер-лиги и Кубка Англии в последние месяцы кампании.