Валерий БОНДАРЬ: «Авагимян – это Месси Черноморца»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины против одесского «Черноморца»:

«Сейчас работаем над более тактическими упражнениями и тем, как мы будем действовать в игре против «Черноморца». Потому что эта команда играет один в один, очень неуступчивая, агрессивная. Надо подготовиться именно к этой игре. Есть тактические упражнения, есть упражнения на игру один в один. Именно это отрабатываем сегодня.

Я думаю, что «Черноморец» – это команда с большими амбициями, большим характером. Она показывает это каждый день, демонстрирует на футбольном поле. Против этой команды очень-очень тяжело играть грандам. Они это показали в последней игре против «Полесья», показали великолепную игру.

Конечно, мы очень мотивированы, потому что это полуфинал. Для нас этот матч является очень важным, мы давно не выигрывали кубок Украины.

Надо будет посмотреть видео, у нас есть тренеры, которые показывают как и с кем нужно работать на футбольном поле. Посмотрим видео и детальнее разберем командные действия. Надо смотреть на индивидуальности. Авагимян – это, можно сказать, их Месси. Это очень большая угроза для нас. Нужно осторожно сыграть с ним.

Важно показать характер и амбиции в этой игре. Мы хотим пройти в финал и выиграть Кубок Украины для наших болельщиков, фанатов, которые защищают нашу страну, которые находятся на стороне добра. Хотим порадовать их, показать хорошую атакующую игру и победить.

Это всегда один матч. Никто не знает, что будет в этой игре. Любая команда может обыграть гранда. Очень непредсказуемый этот поединок, полуфинал кубка – это хорошая вывеска для фанатов и команд, потому что следующий матч это уже финал. Все команды на этой стадии очень неуступчивы.

Каждый трофей для нас важен. Мы давно не выигрывали кубок. В прошлом году его не проводили. Мы не смогли доиграть, когда началась война. Перед этим «Динамо» его выиграло. Мы стремимся завоевать кубок Украины. «Шахтер» голодный к трофеям».

Матч «Шахтер» – «Черноморец» состоится 3 апреля в 18:00 по киевскому времени.