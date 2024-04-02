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  4. Холанд поделился неожиданным секретом успешных результатов Манчестер Сити
Англия
02 апреля 2024, 14:31 |
259
0

Холанд поделился неожиданным секретом успешных результатов Манчестер Сити

Уход за маленьким деревом сплотил команду

02 апреля 2024, 14:31 |
259
0
Холанд поделился неожиданным секретом успешных результатов Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В минувшем сезоне нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд принёс на тренировочную базу «горожан» миниатюрное дерево (бонсай) для того, чтобы ухаживать за ним и получать от него энергию.

«Бонсай — это руки и ноги. Он немного похож на своего владельца. Я вроде как несу за него ответственность. Нужно дать ему то, что он хочет, накормить его. Ему нужен правильный свет. Мы получаем энергию от дерева бонсай. Мы вытягиваем из него энергию, вдыхая её всем телом. Это приносит нам удачу», — сказал Холанд в документальном фильме о выступлении «Манчестер Сити» в минувшем сезоне, в котором «горожанам» покорился требл (чемпионат Англии, Кубок страны, Лига чемпионов).

Подчёркивается, что со временем за данным деревом стали ухаживать и остальные футболисты «Сити».

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кубок Англии по футболу Лига чемпионов
Источник Goal.com
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