31 марта 2024 года состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между полтавской «Ворсклой» и киевским «Динамо». Победу со счетом 5:1 одержала гостевая команда.

Перед матчем болельщик «Ворсклы» встретил в магазине алкогольных напитков трех футболистов «Динамо»: Андрея Ярмоленко, Александра Караваева и Георгия Бущана.

Наиболее активным на видео был именно Ярмоленко, который пообщался с фанатом относительно предстоящего матча. Болельщик дал свой прогноз на поединок, а Андрей спросил у него, что он будет пить. В ответ на этот вопрос автор видео сказал: «Пиво можно? Пиво от Андрея Ярмоленко».

ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя