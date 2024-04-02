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Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 13:40 |
776
1

ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя

Ярмоленко, Караваев и Бущан посетили магазин накануне игры против «Ворсклы»

02 апреля 2024, 13:40 |
776
1
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

31 марта 2024 года состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между полтавской «Ворсклой» и киевским «Динамо». Победу со счетом 5:1 одержала гостевая команда.

Перед матчем болельщик «Ворсклы» встретил в магазине алкогольных напитков трех футболистов «Динамо»: Андрея Ярмоленко, Александра Караваева и Георгия Бущана.

Наиболее активным на видео был именно Ярмоленко, который пообщался с фанатом относительно предстоящего матча. Болельщик дал свой прогноз на поединок, а Андрей спросил у него, что он будет пить. В ответ на этот вопрос автор видео сказал: «Пиво можно? Пиво от Андрея Ярмоленко».

ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя

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Андрей Ярмоленко Александр Караваев Георгий Бущан Динамо Киев Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео алкоголь
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Микола Захарченко
Раніше пиво навіть рекомендували футболістам після серйозних фізичних навантажень ( Леоненко підтвердить ) ... А так головне не змішувати з більш міцними напоями )
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