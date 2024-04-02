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  4. Травмированный конкурент Зинченко может сыграть в этом сезоне
Англия
02 апреля 2024, 13:58 |
326
0

Травмированный конкурент Зинченко может сыграть в этом сезоне

Микель Артета заявил, что Юрриен Тимбер приближается к возвращению после тяжелой травмы

02 апреля 2024, 13:58 |
326
0
Травмированный конкурент Зинченко может сыграть в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрриен Тимбер

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что нидерландский защитник Юрриен Тимбер приближается к возвращению после тяжелой травмы крестообразных связок:

«Юрриен Тимбер не далек от возвращения, он приближается. Я бы сказал, что у него есть хорошие шансы сыграть в этом сезоне, да».

Напомним, Юрриен Тимбер получил травму колена еще в начале сезона 2023/24. Интересно, что после трансфера в «Арсенал» за 40 миллионов евро он успел сыграть за клуб всего 2 игры. Оба матча голландец провел на позиции левого защитника, следовательно он является прямым конкурентом игрока сборной Украины Александра Зинченко.

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Юрриен Тимбер Микель Артета Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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