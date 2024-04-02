Травмированный конкурент Зинченко может сыграть в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что нидерландский защитник Юрриен Тимбер приближается к возвращению после тяжелой травмы крестообразных связок:

«Юрриен Тимбер не далек от возвращения, он приближается. Я бы сказал, что у него есть хорошие шансы сыграть в этом сезоне, да».

Напомним, Юрриен Тимбер получил травму колена еще в начале сезона 2023/24. Интересно, что после трансфера в «Арсенал» за 40 миллионов евро он успел сыграть за клуб всего 2 игры. Оба матча голландец провел на позиции левого защитника, следовательно он является прямым конкурентом игрока сборной Украины Александра Зинченко.