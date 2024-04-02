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  4. Спортинг не продаст забивного форварда клубам АПЛ менее чем за €100 млн
Португалия
02 апреля 2024, 13:40 |
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Спортинг не продаст забивного форварда клубам АПЛ менее чем за €100 млн

Прошлым летом лиссабонцы заплатили за Дьекереша в пять раз меньше

02 апреля 2024, 13:40 |
200
0
Спортинг не продаст забивного форварда клубам АПЛ менее чем за €100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Лондонским «Арсеналу» и «Челси», заинтересованным в подписании 25-летнего нападающего «Спортинга» Виктора Дьëкереша, придётся заплатить за него не менее 100 млн евро.

Как сообщает AS со ссылкой на Sky Sports, именно в такую сумму Дьëкереша оценивает португальский клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Дьëкереш принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 14 результативными передачами. Действующий контракт игрока с лиссабонцами рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 млн евро.

Отметим, что Дьëкереш перешёл в «Спортинг» из английского «Ковентри» минувшим летом. Сумма его трансфера составила 21 млн евро.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон трансферы трансферы АПЛ Челси Арсенал Лондон
Источник Goal.com
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