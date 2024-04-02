Спортинг не продаст забивного форварда клубам АПЛ менее чем за €100 млн
Прошлым летом лиссабонцы заплатили за Дьекереша в пять раз меньше
Лондонским «Арсеналу» и «Челси», заинтересованным в подписании 25-летнего нападающего «Спортинга» Виктора Дьëкереша, придётся заплатить за него не менее 100 млн евро.
Как сообщает AS со ссылкой на Sky Sports, именно в такую сумму Дьëкереша оценивает португальский клуб.
Напомним, в нынешнем сезоне Дьëкереш принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 14 результативными передачами. Действующий контракт игрока с лиссабонцами рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 млн евро.
Отметим, что Дьëкереш перешёл в «Спортинг» из английского «Ковентри» минувшим летом. Сумма его трансфера составила 21 млн евро.
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