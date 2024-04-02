Цифры и факты. Важнейшие события 22-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 22-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» празднует в общем 7-ю викторию кряду (мячи 17-4), а в гостях – 3-ю (мячи 4-0).

Горняки становятся авторами 20-й крупной победы в сезоне-2023/24.

Сухая серия дончан на чужих полях достигает 272-х минут.

Оранжево-черные 10-й раз играют на «ноль» в нынешнем чемпионате.

10-й матч в УПЛ на посту главного тренера «Шахтера» проводит Марино Пушич (+8=1-1, 19-7).

50-й раз выходит на поле в рядах горняков Дмитрий Крыськив (ЧУ – 38, КУ – 2, ЕК – 10).

25-й мяч в украинской карьере забивает Даниил Сикан (ЧУ – 20, ЕК – 4, СУ – 1), в том числе 20-й – за «Шахтер» (ЧУ - 16, ЕК - 4).

«Оболонь» терпит первое крупное поражение в родных стенах (в 11-й игре).

«Динамо» берет верх над «Ворсклой» в общем 3-й раз подряд (мячи 9-2), а в гостях – 5-й (мячи 19-3).

Киевляне наносят 15-й разгром полтавчанам, в том числе 8-й – на их поле.

Бело-синие забивают бело-зеленым 14 игр кряду.

«Динамо» одерживает рекордную 90-ю победу с крупным счетом на чужих полях.

Киевляне обновляют клубное достижение, продлив гостевую голевую серию до 33-х матчей.

Динамовцы реализовывают 8-й пенальти подряд.

Андрей Ярмоленко, 8-й раз поразивший ворота «Ворсклы», забивает 104-й мяч в чемпионатах Украины и, обойдя Жуниора Мораеса, входит в топ-5 бомбардиров УПЛ.

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко становится автором 125-го гола «Динамо» в баталиях с «Ворсклой», а Владислав Ванат забивает 60-й мяч киевлян в гостях у полтавчан.

Николай Шапаренко оформляет 13-й дубль бело-синих в поединках с бело-зелеными. При этом первый его гол оказывается для Николая 20-м в рядах «Динамо», в том числе 15-м в УПЛ.

«Ворскла» становится 7-м клубом, потерпевшим 60 крупных поражений в чемпионатах Украины.

Безвыигрышная домашняя серия полтавчан во встречах с киевлянами достигает 11 матчей (=3-8).

«Кривбасс» 3-й раз подряд выигрывает у «Вереса» (мячи 6-2).

Подопечные Юрия Вернидуба одерживают 3-ю победу кряду, забив при этом 4 гола и не пропустив ни одного.

Криворожцы проводят 10-й сухой матч в этом сезоне, а ровенчане – 10-й безголевой.

«Верес», проводивший 100-й поединок на своем поле, терпит 90-е поражение в чемпионатах Украины.

Александр Кучеренко становится автором 5-го «самострела» красно-черных в элитном дивизионе. При этом его гол оказывается 10-м для криворожцев в баталиях с ровенчанами.

«Рух» устанавливает клубное достижение, одержав 4-ю победу подряд (мячи 7-1).

Подопечные Виталия Пономарева, отпраздновавшие 10-ю викторию в этом сезоне, прерывают свою «рекордную» домашнюю безвыигрышную серию, которая составила 8 игр (=7-1). Последний раз львовяне брали верх над гостями 6 августа 2023 года – 4:1 с «Ворсклой».

Желто-черные обновляют личный рекорд, реализовав 11-й пенальти кряду.

Остап Притула становится автором 10-го гола «джокеров» львовян в нынешнем чемпионате.

80-й матч в чемпионатах Украины проводит Олег Дулуб (+23=27-30, 77-103).

ЛНЗ 10-й раз уходит с поля без забитых мячей.

«Колос» терпит 4-е поражение подряд (мячи 2-7).

«Днепр-1» проводит 20-й сухой матч в гостях.

Артур Авагимян прерывает безголевую серию «Черноморца» – на 328-й минуте.

Артур Авагимян становится автором 1-го хет-трика в этом сезоне и 5-го «моряков» в чемпионатах Украины.

УПЛ. Артур Авагимян (справа)

Одесситы пропускают в гостях 10 игр подряд.

«Полесье» зарабатывает в общем 4-ю «баранку» кряду (мячи 2-8), а дома – 3-ю (мячи 2-7).

Житомиряне терпят первое крупное поражение в элитном дивизионе (в 22-й игре).

«Полесье», которое 3-й раз подряд заканчивает матч в меньшинстве, выходит в единоличные «лидеры» сезона по числу удалений – 8.

Богдан Кушниренко становится «обладателем» 60-й красной карточки УПЛ-2023/24.

«Минай» и «Александрия» третий раз подряд делят очки между собой.

Закарпатцы подписывают 30-ю мировую в чемпионатах Украины.

Егор Гуничев становится автором 10-го гола «джокеров» «Миная» в элитном дивизионе.

«Заря» одерживает 3-ю победу подряд на своем поле (мячи 5-1).

Луганчане проводят 20-й матч в УПЛ под руководством Юрия Коваля (+5=6-9, 16-26).

Эдуардо Герреро становится автором 3-го дубля черно-бело-красных в поединках с «металлистами».

«Металлист 1925» 20-й раз уступает хозяевам.

Харьковчане обновляют клубный антирекорд, потерпев 6-е подряд поражение на чужих полях (мячи 7-16).

Желто-синие продлевают свои «рекордные» общую (=1-9) и гостевую (=2-8) безвыигрышные серии до 10 игр.

Поднимают «металлисты» планку и еще двух личных антирекордов, пропуская 15 матчей кряду, а на выезде - 10.

Дмитрий Юсов на 333-й минуте прерывает сухую домашнюю серию луганчан.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Максим Третьяков («Днепр-1»), 100-й – Артем Габелок («Металлист 1925), 50-й – Александр Васильев («Черноморец»), 1-й – Марлон Гомес («Шахтер»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Иван Петряк («Полесье»), во 2-м – Антон Глущенко («Ворскла»), Дмитрий Поддубный («Минай») и Максим Смеян («Верес»).

25-й мяч в УПЛ забивает Марьян Швед (первый «Оболони»), 20-й – Даниил Сикан, 10-й – Артур Авагимян (первый «Полесью»), 5-й – Денис Устименко, 1-й – Николай Ковталюк (в 5-й игре).

ФК Шахтер

4-й дубль в украинских чемпионатах делает Марьян Швед, 2-й – Эдуардо Герреро и Николай Шапаренко.

Владимир Бражко становится автором 400-го гола сезона-2023/24, Николай Ковталюк забивает 200-й мяч хозяев, а Александр Пихаленок – 200-й гостей.

2-ю пенальтийскую дуэль из 4-х выигрывает Александр Кемкин.

40-й сухой матч в УПЛ проводит Евгений Волынец, 20-й – Андрей Клищук.

3-ю красную карточку в чемпионатах Украины получает Кирилл Ковалец, 2-ю – Богдан Кушниренко, 1-ю – Марко Мрвалевич (в 5-й игре), Арад Бар (в 6-й) и Сергей Суханов (в 21-й).

60-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывают для своих команд Андрей Кухарук («Верес»), Геннадий Пасич (ЛНЗ) и Артем Челядин («Ворскла»), 50-й – Владислав Вакула («Минай») и Сергей Логинов («Александрия»).

Впервые удаляет игрока с поля арбитр из Ивано-Франковска Александр Каленов (в 7-м матче).

10-й раз зажигает красный «свет» перед футболистами гостей харьковчанин Дмитрий Кривушкин.

Гости устанавливают рекорд сезона по числу голов. В 8 матчах они забивают 19 мячей (в среднем – 2,38) – на 2 больше, чем в 11-м туре.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ