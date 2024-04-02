Тодд БОЭЛИ: «Челси должен двигаться в том же направлении»

Председатель правления лондонского «Челси» Тодд Боэли поделился мыслями относительно процесса развития команды:

«Нам просто нужно дать процессу развиваться и дать нашей команде время, чтобы превратиться из невероятных индивидуальных игроков с великолепными навыками в команду. Мы просто должны продолжать двигаться в этом направлении.

Хорошая новость заключается в том, что людям не безразлично. И плохая новость заключается в том, что людям не безразлично! Это приводит к моментам, когда они разочарованы командой и владельцами... Я это понимаю, но мы просто должны придерживаться заданного курса».

В этом сезоне АПЛ «Челси» набрал 40 очков в 28 матчах, что позволяет команде занимать лишь 11-е место в турнирной таблице.