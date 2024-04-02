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02 апреля 2024, 12:12 | Обновлено 02 апреля 2024, 12:13
366
0

ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства

Известный футболист в детстве хотел быть похожим на Анде Агасси

02 апреля 2024, 12:12 | Обновлено 02 апреля 2024, 12:13
366
0
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
Getty Images/Global Images Ukraine. Анде Агасси

Известный в прошлом футболист, а ныне совладелец американского «Интер Майами», Дэвид Бекхэм опубликовал фото, на котором он изображен с экс-первой ракеткой мира Анде Агасси.

По словам англичанина, Агасси был его кумиром, на которого Дэвид хотел был похожим, хотя разница в возрасте у них составляет всего 5 лет.

«Момент из списка желаний. В детстве у меня была эта ракетка, эти шорты оверсайз, походка и прическа, а сейчас я встретился с тем самым человеком. Вау, что за утро! И я увидел этот бэкхенд. Спасибо», – написал Бекхэм.

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Андре Агасси Дэвид Бекхэм фото lifestyle
Источник Sport.ua
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