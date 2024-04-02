ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства

Известный в прошлом футболист, а ныне совладелец американского «Интер Майами», Дэвид Бекхэм опубликовал фото, на котором он изображен с экс-первой ракеткой мира Анде Агасси.

По словам англичанина, Агасси был его кумиром, на которого Дэвид хотел был похожим, хотя разница в возрасте у них составляет всего 5 лет.

«Момент из списка желаний. В детстве у меня была эта ракетка, эти шорты оверсайз, походка и прическа, а сейчас я встретился с тем самым человеком. Вау, что за утро! И я увидел этот бэкхенд. Спасибо», – написал Бекхэм.