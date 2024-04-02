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  4. Остап ПРИТУЛА: «Мы заслужили эту победу своим старанием»
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 11:25 |
154
1

Остап ПРИТУЛА: «Мы заслужили эту победу своим старанием»

Полузащитник «Руха» прокомментировал победу над ЛНЗ

02 апреля 2024, 11:25 |
154
1
Остап ПРИТУЛА: «Мы заслужили эту победу своим старанием»
ФК Рух. Остап Притула

Полузащитник львовского «Руха» Остап Притула прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (1:0) в матче 22-го тура УПЛ:

«Это была тяжелая игра против серьезного оппонента. В первом круге мы уступили ЛНЗ именно потому, что много времени провели в обороне и много позволяли черкасцам. Теперь же мы понимали, что нам будет трудно, ведь у них хорошая защита, но нам удалось вскрыть их оборону. В то же время и игроки ЛНЗ опасно убегали в контратаки. Но мы заслужили эту победу своим старанием и тем, что проявили характер.

Когда я выходил на замену, то Виталий Пономарев попросил добавить скорости в игру, прессинговать соперника, подгонять ребят, чтобы они шли вперед и попытались получить положительный для нас результат.

Каждый футболист всегда должен играть с горячим сердцем и холодной головой, поэтому никакого давления когда шел бить пенальти не чувствовал. Да, понимаю, что это были последние минуты, но решил взять на себя инициативу и, к счастью, забил. В то же время хочу отметить Олега Федора, который и заработал этот пенальти – он прекрасно открылся и удачно сыграл в том эпизоде. Когда арбитр шел смотреть видеоповтор, то у меня не было никаких сомнений, что сейчас назначат одиннадцатиметровый, ведь там действительно был фол. Подходя к мячу, я уже выбрал угол в который буду пробивать и оставалось только забить, что и удалось сделать.

Вся команда очень довольна, что удалось победить дома и прервать эту безвыигрышную серию на «Арене Львов». Ребята уже даже шутили, что нам надо играть только на выезде, чтобы набирать очки. Впрочем, наконец мы победили в родных стенах и это вдвойне приятно! На трибунах была шикарная атмосфера, зрители подгоняли нас вперед и это действительно мотивировало. Хочу поблагодарить всех наших болельщиков за такую поддержку. Эта победа для них и для наших военных!

Сейчас много разговоров о еврокубках, но не следует забегать вперед. Команда движется постепенно и уже в воскресенье у нас будет тяжелый матч с «Шахтером». Наша задача – хорошо подготовиться к этому поединку и получить хороший результат в игре с «горняками».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Остап Притула ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ
Источник ФК Рух Львов
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April
Все деньги за победу будут перечислены в фонд Притулы.
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