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Чемпионат Украины
Заря
04.04.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 10:52 | Обновлено 02 апреля 2024, 10:53
650
0

Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 апреля в 15:30 отложенный матч 6-го тура УПЛ

02 апреля 2024, 10:52 | Обновлено 02 апреля 2024, 10:53
650
0
Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 4 апреля, состоится отложенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Динамо» Киев.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место, имея в активе 22 очка после 19 матчей.

Киевское «Динамо» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 4-м месте. В 19 поединках команда набрала 41 очко.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Заря» – «Динамо» проводит телеканал УНИАН и Youtube-канал Football Hub.

Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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