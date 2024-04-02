Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Динамо
Поединок пройдет 4 апреля в 15:30 в Киеве
В четверг, 4 апреля, состоится отложенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Динамо» Киев.
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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Начало – в 15:30 по киевскому времени.
Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место, имея в активе 22 очка после 19 матчей.
Киевское «Динамо» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 4-м месте. В 19 поединках команда набрала 41 очко.
Видеотрансляцию матча «Заря» – «Динамо» проводит телеканал УНІАН и Youtube-канал Football Hub.
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