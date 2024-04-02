Юлия Стародубцева – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№136 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Боготе.

В первом раунде основы украинка сыграет против Сары Эррани из Италии (№117 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марии Тимофеевой или Сары Соррибес Тормо.

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