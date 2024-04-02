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  4. Юлия Стародубцева – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 апреля 2024, 10:22 |
144
0

Юлия Стародубцева – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Боготе

02 апреля 2024, 10:22 |
144
0
Юлия Стародубцева – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

2 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№136 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Боготе.

В первом раунде основы украинка сыграет против Сары Эррани из Италии (№117 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марии Тимофеевой или Сары Соррибес Тормо.

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Источник Sport.ua
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