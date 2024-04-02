Одноклубник Лунина в лидерах. Названы самые дорогие футболисты мира

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков мира.

Первые три строчки оккупировали Джуд Беллингем («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе (ПСЖ) – стоимость каждого из них оценивается порталом в 180 млн евро.

Далее располагается еще один представитель «Реала» Винисиус Жуниор (150 млн), а замыкают топ-5 Букайо Сака из «Арсенала» и Фил Фоден из «Манчестер Сити» (по 130 млн).

Топ-13 самых дорогих игроков мира:

1-3. Джуд Беллингем («Реал») — 180 млн евро;

1-3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 180 млн евро;

1-3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 180 млн евро;

4. Винисиус Жуниор («Реал») — 150 млн евро;

5-6. Букайо Сака («Арсенал») — 130 млн евро;

5-6. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 130 млн евро;

7-13. Флориан Вирц («Байер») — 110 млн евро;

7-13. Джамал Мусиала («Бавария») — 110 млн евро;

7-13. Деклан Райс («Арсенал») — 110 млн евро;

7-13. Виктор Осимхен («Наполи») — 110 млн евро;

7-13. Лаутаро Мартинес («Интер») — 110 млн евро;

7-13. Гарри Кейн («Бавария») — 110 млн евро;

7-13. Родри («Манчестер Сити») — 110 млн евро.