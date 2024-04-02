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Нидерланды
02 апреля 2024, 08:56 | Обновлено 02 апреля 2024, 09:00
472
1

Назван лучший в истории футболист Нидерландов. Топ-10 без действующих

Признания удостоен Йохан Кройф

02 апреля 2024, 08:56 | Обновлено 02 апреля 2024, 09:00
472
1
Назван лучший в истории футболист Нидерландов. Топ-10 без действующих
Twitter. Йохан Кройф

Бывший нападающий клубов «Аякса» и «Барселоны», а также сборной Нидерландов Йохан Кройф признан лучшим нидерландским футболистом по версии авторитетного британского портала FourFourTwo.

В ведущую тройку также вошли экс-форвард «Милана» и «Аякса» Марко ван Бастен и бывший полузащитник ПСВ и «Милана» Рууд Гуллит.

Любопытно, что в топ-10 рейтинга FourFourTwo нет ни одного действующего нидерландского футболиста. Лишь на 14-й позиции находится защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Топ-10 лучших игроков в истории Нидерландов (версия FourFourTwo):

  • 1. Йохан Кройф
  • 2. Марко ван Бастен
  • 3. Рууд Гуллит
  • 4. Йохан Нескенс
  • 5. Франк Райкард
  • 6. Робин ван Перси
  • 7. Деннис Бергкамп
  • 8. Роналд Куман
  • 9. Эдвин ван дер Сар
  • 10. Руд Крол
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Источник FourFourTwo
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luceorius
 Це один з небагатьох випадків, коли двох думок бути не може, принаймні стосовно верхньої половини рейтингу.
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