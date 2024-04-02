Назван лучший в истории футболист Нидерландов. Топ-10 без действующих

Бывший нападающий клубов «Аякса» и «Барселоны», а также сборной Нидерландов Йохан Кройф признан лучшим нидерландским футболистом по версии авторитетного британского портала FourFourTwo.

В ведущую тройку также вошли экс-форвард «Милана» и «Аякса» Марко ван Бастен и бывший полузащитник ПСВ и «Милана» Рууд Гуллит.

Любопытно, что в топ-10 рейтинга FourFourTwo нет ни одного действующего нидерландского футболиста. Лишь на 14-й позиции находится защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Топ-10 лучших игроков в истории Нидерландов (версия FourFourTwo):