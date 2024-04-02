Назван лучший в истории футболист Нидерландов. Топ-10 без действующих
Признания удостоен Йохан Кройф
Бывший нападающий клубов «Аякса» и «Барселоны», а также сборной Нидерландов Йохан Кройф признан лучшим нидерландским футболистом по версии авторитетного британского портала FourFourTwo.
В ведущую тройку также вошли экс-форвард «Милана» и «Аякса» Марко ван Бастен и бывший полузащитник ПСВ и «Милана» Рууд Гуллит.
Любопытно, что в топ-10 рейтинга FourFourTwo нет ни одного действующего нидерландского футболиста. Лишь на 14-й позиции находится защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Топ-10 лучших игроков в истории Нидерландов (версия FourFourTwo):
- 1. Йохан Кройф
- 2. Марко ван Бастен
- 3. Рууд Гуллит
- 4. Йохан Нескенс
- 5. Франк Райкард
- 6. Робин ван Перси
- 7. Деннис Бергкамп
- 8. Роналд Куман
- 9. Эдвин ван дер Сар
- 10. Руд Крол
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