Ман Сити присмотрел себе усиление в АПЛ. Не из стана конкурентов

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может перебраться в стан «Манчестер Сити».

«Горожан» якобы рассматривает кандидатуру 26-летнего бразильца в качестве усиления команды в ближайшее летнее трансферное окно.

Сообщается, что летом 2023 года «Манчестер Сити» уже предпринимал попытку подписать Пакету. Однако сделка не состоялась, так как бразилец попал под подозрение в нарушении правил о ставках.

Пакета играет за «Вест Хэм» с августа 2022 года.

В нынешнем сезоне Лукас принял участие в 34 матчах «молотобойцев» во всех турнирах, забил 7 голов, сделал 7 ассистов.