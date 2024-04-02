Ман Сити присмотрел себе усиление в АПЛ. Не из стана конкурентов
«Горожане» наблюдают за Лукасом Пакетой
Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может перебраться в стан «Манчестер Сити».
«Горожан» якобы рассматривает кандидатуру 26-летнего бразильца в качестве усиления команды в ближайшее летнее трансферное окно.
Сообщается, что летом 2023 года «Манчестер Сити» уже предпринимал попытку подписать Пакету. Однако сделка не состоялась, так как бразилец попал под подозрение в нарушении правил о ставках.
Пакета играет за «Вест Хэм» с августа 2022 года.
В нынешнем сезоне Лукас принял участие в 34 матчах «молотобойцев» во всех турнирах, забил 7 голов, сделал 7 ассистов.
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