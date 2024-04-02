СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 апреля

Во вторник, 2 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Ньюкасл – Эвертон

2.01 – 4.01 – 3.72

22:00 Ювентус – Лацио

1.85 – 3.60 – 5.08

КИБЕРСПОРТ (LOL)

13:00 Ninjas in Pyjamas – Team WE

1.43 – 2.82

18L00 SK Gaming – Heretics

2.17 – 1.72

21:00 GIANTX – MAD Lions KOI

2.86 – 1.45