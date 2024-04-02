Другие новости02 апреля 2024, 01:21 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
02 апреля 2024, 01:21 |
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Во вторник, 2 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Ньюкасл – Эвертон
22:00 Ювентус – Лацио
КИБЕРСПОРТ (LOL)
13:00 Ninjas in Pyjamas – Team WE
18L00 SK Gaming – Heretics
21:00 GIANTX – MAD Lions KOI
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