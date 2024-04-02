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02 апреля 2024, 01:21 |
11
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

02 апреля 2024, 01:21 |
11
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 апреля
ФК Ньюкасл

Во вторник, 2 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Ньюкасл – Эвертон

Ggbet 2.01 – 4.01 – 3.72

22:00 Ювентус – Лацио

Ggbet 1.85 – 3.60 – 5.08

КИБЕРСПОРТ (LOL)

13:00 Ninjas in Pyjamas – Team WE

Ggbet 1.43 – 2.82

18L00 SK Gaming – Heretics

Ggbet 2.17 – 1.72

21:00 GIANTX – MAD Lions KOI

Ggbet 2.86 – 1.45

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Источник Sport.ua
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