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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
01.04.2024 22:00 – FT 1 : 0
Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия
02 апреля 2024, 00:40 | Обновлено 02 апреля 2024, 00:44
67
0

Саудовская Аравия. Бензема остался на голодном пайке, его команда проиграла

Вечером 1 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии

02 апреля 2024, 00:40 | Обновлено 02 апреля 2024, 00:44
67
0
Саудовская Аравия. Бензема остался на голодном пайке, его команда проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема (справа)

Вечером 1 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Аль-Иттихад на выезде проиграл Аль-Ахли (0:1), звездный форвард Карим Бензема остался на голодном пайке. Единственный гол забил Фирас Аль-Бурайкан с передачи Роберто Фирмино.

Команда Аль-Раед под руководством Игоря Йовичевича, экс-коуча Шахтера, проиграла дома клубу Аль-Халидж (0:1)

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (71), Аль-Наср (59), Аль-Ахли (51), Аль-Иттихад (46), Аль-Таавун (43).

Чемпионат Саудовской Аравии

26-й тур. 21 апреля

Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 1:0

Гол: Аль-Бурайкан, 34

Аль-Раед – Аль-Халидж – 0:1

Гол: Нарей, 38

Аль-Хазем – Дамак – 0:0

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Аль-Ахли Джидда Фирас Аль-Бурайкан Аль-Раед Аль-Халидж Аль-Хазем Дамак Роберто Фирмино
Источник Sport.ua
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