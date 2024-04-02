Саудовская Аравия. Бензема остался на голодном пайке, его команда проиграла
Вечером 1 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 1 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Клуб Аль-Иттихад на выезде проиграл Аль-Ахли (0:1), звездный форвард Карим Бензема остался на голодном пайке. Единственный гол забил Фирас Аль-Бурайкан с передачи Роберто Фирмино.
Команда Аль-Раед под руководством Игоря Йовичевича, экс-коуча Шахтера, проиграла дома клубу Аль-Халидж (0:1)
В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (71), Аль-Наср (59), Аль-Ахли (51), Аль-Иттихад (46), Аль-Таавун (43).
Чемпионат Саудовской Аравии
26-й тур. 21 апреля
Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 1:0
Гол: Аль-Бурайкан, 34
Аль-Раед – Аль-Халидж – 0:1
Гол: Нарей, 38
Аль-Хазем – Дамак – 0:0
Турнирная таблица
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