Кубок Украины02 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 02 апреля 2024, 00:26
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ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к полуфинальному матчу с Черноморцем
Игра Кубка Украины между Шахтером и Черноморцем пройдет 3 апреля во Львове
02 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 02 апреля 2024, 00:26
97
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Донецкий Шахтер начал подготовку к полуфинальному матчу Кубка Украины с Черноморцем.
Пресс-служба горняков выложила видео тренировки команды на «Арене Львов» в понедельник, 1 апреля.
Кубковая игра Шахтер – Черноморец состоится 3 апреля во Львове и начнется в 18:00.
ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к полуфинальному матчу с Черноморцем
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