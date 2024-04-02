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Кубок Украины
02 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 02 апреля 2024, 00:26
97
0

ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к полуфинальному матчу с Черноморцем

Игра Кубка Украины между Шахтером и Черноморцем пройдет 3 апреля во Львове

02 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 02 апреля 2024, 00:26
97
0
ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к полуфинальному матчу с Черноморцем
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер начал подготовку к полуфинальному матчу Кубка Украины с Черноморцем.

Пресс-служба горняков выложила видео тренировки команды на «Арене Львов» в понедельник, 1 апреля.

Кубковая игра Шахтер – Черноморец состоится 3 апреля во Львове и начнется в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к полуфинальному матчу с Черноморцем

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Шахтер Донецк Черноморец Одесса Шахтер - Черноморец Кубок Украины по футболу тренировка видео
Источник ФК Шахтер Донецк
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