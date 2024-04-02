ФОТО. У Германии не будет 44 номера из-за схожести с нацистской символикой
Adidas пришлось вывести из оборота 44-й номер на футболке Бундестим
Болельщики сборной Германии не смогут купить в фирменном магазине Adidas футболку «Бундестим» с 44-м номером на спине.
Дело в том, что из-за стилистики шрифта цифра 44 на новой футболке сборной Германии очень напоминает нацистскую символику времен Второй мировой войны.
Сначала схожесть заметили пользователи Twitter и сделали эту информацию публичной.
В итоге Adidas пришлось снять из обращения футболки с №44.
Недавно Футбольный союз Германии (DFB) официально объявил, что после более 70 лет сотрудничества прекращает сотрудничество с Adidas, а новым техническим спонсором станет Nike.
ФОТО. У Германии не будет 44 номера из-за схожести с нацистской символикой
La police d'écriture d'Adidas force la marque à retirer le numéro 4️⃣4️⃣ pour le maillot de la sélection allemande. 🚫🇩🇪— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 1, 2024
La raison est simple : la police rappelle le sigle SS nazi.
(@sport1) pic.twitter.com/FLQljcoKbK
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