Болельщики сборной Германии не смогут купить в фирменном магазине Adidas футболку «Бундестим» с 44-м номером на спине.

Дело в том, что из-за стилистики шрифта цифра 44 на новой футболке сборной Германии очень напоминает нацистскую символику времен Второй мировой войны.

Сначала схожесть заметили пользователи Twitter и сделали эту информацию публичной.

В итоге Adidas пришлось снять из обращения футболки с №44.

Недавно Футбольный союз Германии (DFB) официально объявил, что после более 70 лет сотрудничества прекращает сотрудничество с Adidas, а новым техническим спонсором станет Nike.

ФОТО. У Германии не будет 44 номера из-за схожести с нацистской символикой