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  4. ФОТО. У Германии не будет 44 номера из-за схожести с нацистской символикой
Германия
02 апреля 2024, 00:21 |
322
1

ФОТО. У Германии не будет 44 номера из-за схожести с нацистской символикой

Adidas пришлось вывести из оборота 44-й номер на футболке Бундестим

02 апреля 2024, 00:21 |
322
1
ФОТО. У Германии не будет 44 номера из-за схожести с нацистской символикой
Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики сборной Германии не смогут купить в фирменном магазине Adidas футболку «Бундестим» с 44-м номером на спине.

Дело в том, что из-за стилистики шрифта цифра 44 на новой футболке сборной Германии очень напоминает нацистскую символику времен Второй мировой войны.

Сначала схожесть заметили пользователи Twitter и сделали эту информацию публичной.

В итоге Adidas пришлось снять из обращения футболки с №44.

Недавно Футбольный союз Германии (DFB) официально объявил, что после более 70 лет сотрудничества прекращает сотрудничество с Adidas, а новым техническим спонсором станет Nike.

ФОТО. У Германии не будет 44 номера из-за схожести с нацистской символикой

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Источник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
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