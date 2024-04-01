Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марлон ГОМЕС: «Главное, что в моем дебютном матче Шахтер одержал победу»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 22:30 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:36
396
0

Марлон ГОМЕС: «Главное, что в моем дебютном матче Шахтер одержал победу»

Бразильский полузащитник поделился эмоциями от дебюта за горняков

01 апреля 2024, 22:30 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:36
396
0
Марлон ГОМЕС: «Главное, что в моем дебютном матче Шахтер одержал победу»
ФК Шахтер Донецк. Марлон Гомес

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес поделился эмоциями от дебютного матча за горняков, в котором донецкая команда одолела Оболонь (3:0):

«Хочу поблагодарить Бога за свой дебютный матч. Игра прошла хорошо. Самое главное – мы одержали победу.

Очень радуюсь этому. Да, меня поздравили в раздевалке. Все шутили, все было здорово. Когда я приехал в Шахтер, я не мог сразу играть из-за травмы, но сейчас счастлив, что могу быть на поле.

Травма почти не беспокоит, лишь иногда, когда меняется погода. Можно сказать, это никак не влияет на мою игру. Сейчас я настроен играть, помогать команде и выполнять все требования тренера.

В чемпионате Украины высокий уровень, я уже следил за ним. В этом матче нам было немного легче из-за удаления у соперника. Надеюсь, мы и дальше будем работать так качественно и ярко, выйдем на финишную прямую и станем чемпионами.

Украина – топовая страна, здесь очень хорошо. Много замечательных туристических объектов в Киеве и Львове. Меня прекрасно приняли в команде. Адаптация продолжается хорошо благодаря тому, что в составе есть бразильцы. Надеюсь, и дальше все будет хорошо.

Относительно моих футбольных характеристик могу сказать, что я многофункциональный футболист, типа бокс-ту-бокс, который быстро переходит из обороны к атаке. Я здесь, чтобы помочь команде. Буду делать все, чтобы быть полезным».

Марлон ГОМЕС: «Главное, что в моем дебютном матче Шахтер одержал победу»

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Если мы будем сыграны – это зона еврокубков»
ВИДЕО. Пушич рассказал, почему Зубков не играл после возвращения из сборной
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Такие матчи нужны для роста команды»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк дебют Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Марлон Гомес Оболонь - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые за 421 день. Манчестер Сити после ничьей – больше не фаворит АПЛ
Футбол | 01 апреля 2024, 22:01 1
Впервые за 421 день. Манчестер Сити после ничьей – больше не фаворит АПЛ
Впервые за 421 день. Манчестер Сити после ничьей – больше не фаворит АПЛ

31 марта «горожане» не сумели обыграть «Арсенал» в 30-м туре чемпионата Англии

Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Футбол | 01 апреля 2024, 11:33 9
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко

Хавбек «Шахтера» поздравил вингера «Динамо»

Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Футбол | 01.04.2024, 19:36
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Первый тренер Довбика рассказал о реакции на гол Артема в ворота Швеции
Футбол | 01.04.2024, 16:09
Первый тренер Довбика рассказал о реакции на гол Артема в ворота Швеции
Первый тренер Довбика рассказал о реакции на гол Артема в ворота Швеции
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
Футбол | 01.04.2024, 10:27
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
31.03.2024, 06:50 23
Бокс
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
Фундора дал оценку своей победе над Цзю
Фундора дал оценку своей победе над Цзю
31.03.2024, 10:44 1
Бокс
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
30.03.2024, 23:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем