Марко МАТЕРАЦЦИ: «Не нравятся постоянные разговоры об эпизоде с Зиданом»

Легендарный экс-защитник «Интера» и сборной Италии вспомнил конфликт с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006:

«Мне не нравятся постоянные разговоры об этом эпизоде. Это обесценивает тот карьерный путь и достижения, которые у меня есть.

Этого эпизода не должно был произойти. В напряжении того финала в Берлине, среди споров и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, и я сказал, что предпочитаю его сестру. Затем он обернулся и отреагировал так, как все помнят. Я никогда больше не виделся с Зинедином после того инцидента».