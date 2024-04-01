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  4. Марко МАТЕРАЦЦИ: «Не нравятся постоянные разговоры об эпизоде с Зиданом»
Италия
01 апреля 2024, 21:40 |
430
2

Марко МАТЕРАЦЦИ: «Не нравятся постоянные разговоры об эпизоде с Зиданом»

Легендарный защитник – о самом скандальном эпизоде в своей карьере

01 апреля 2024, 21:40 |
430
2
Марко МАТЕРАЦЦИ: «Не нравятся постоянные разговоры об эпизоде с Зиданом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Матерацци

Легендарный экс-защитник «Интера» и сборной Италии вспомнил конфликт с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006:

«Мне не нравятся постоянные разговоры об этом эпизоде. Это обесценивает тот карьерный путь и достижения, которые у меня есть.

Этого эпизода не должно был произойти. В напряжении того финала в Берлине, среди споров и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, и я сказал, что предпочитаю его сестру. Затем он обернулся и отреагировал так, как все помнят. Я никогда больше не виделся с Зинедином после того инцидента».

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Марко Матерацци Зинедин Зидан ЧМ-2006 по футболу
Источник The Times
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Комментарии 2
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Octopus
Легендарное время было. Сейчас такие эпизоды в футболе сложно представить, футбол стал рафинирован, стерилен, ярких личностей как таковых и нет.
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+2
Octopus
Взгляд с другой стороны. Тогда на стороне Зидана были все. Фу, поганый итальяшка оскорбил кумира миллионов! А Зидан закидоном про свою футболку продемонстрировал не что иное как свое высокомерие, не понравившееся итальянцу, на что получил издевку в ответ и сгорел вместе со сборной Франции.
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