Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Генк выиграл у Сен-Жилуаза и входит в топ-3 Бельгии. Соболь вышел на замену
Чемпионат Бельгии
Серкль Брюгге
01.04.2024 14:30 – FT 1 : 1
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
01 апреля 2024, 21:30 | Обновлено 01 апреля 2024, 21:40
177
0

Генк выиграл у Сен-Жилуаза и входит в топ-3 Бельгии. Соболь вышел на замену

Брюгге потерял важные очки в дерби командой Серкль Брюгге

01 апреля 2024, 21:30 | Обновлено 01 апреля 2024, 21:40
177
0
Генк выиграл у Сен-Жилуаза и входит в топ-3 Бельгии. Соболь вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

1 апреля состоялись два матча 1-го тура чемпионского этапа в Бельгии.

Топ-шестерка регулярного турнира вышла во второй раунд, где очки были поделены пополам.

В 1-м туре Брюгге потерял важные очки в дерби с командой Серкль Брюгге (1:1).

Генк дома обыграл Сен-Жилуаз со счетом 1:0. Единственный гол забил Толу Арокодаре на 27-й минуте. Украинский защитник Эдуард Соболь вышел на замену у хозяев поля на 64-й минуте.

Лидируют в чемпионате Бельгии Андерлехт и Сен-Жилуаз (по 35), третье место делят Генк и Брюгге (по 27), далее идут Антверпен (26) и Серкль Брюгге (25).

Чемпионат Бельгии. Второй раунд. 1-й тур

Серкль Брюгге – Брюгге – 1:1

Голы: Денкей, 32 – Сков Ольсен, 83

Генк – Юнион Сент-Жилуаз – 1:0

Гол: Арокодаре, 27

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Андерлехт 1 1 0 0 1 - 0 35
2 Юнион Сент-Жилуаз 1 0 0 1 0 - 1 35
3 Генк 1 1 0 0 1 - 0 27
4 Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 27
5 Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 26
6 Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 25
Полная таблица

По теме:
Вестерло потерпел неудачу против Сент-Трюйдена. Почему не играл Сидорчук?
Чемпионат Бельгии. Андерлехт начал второй этап, победив Антверпен
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
чемпионат Бельгии по футболу Генк Эдуард Соболь Юнион Сен-Жилуаз Серкль Брюгге Брюгге Андреас Сков Ольсен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Футбол | 01 апреля 2024, 20:05 25
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?

В топ-4 УПЛ входят Шахтер, Кривбасс, Днепр-1 и Динамо

Очередная награда. Роналду получил признание в Саудовской Аравии
Футбол | 01 апреля 2024, 21:59 1
Очередная награда. Роналду получил признание в Саудовской Аравии
Очередная награда. Роналду получил признание в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду назван лучшим игроком марта в саудовском чемпионате

Романо рассказал, кто будет основным вратарем Реала в следующем сезоне
Футбол | 01.04.2024, 00:18
Романо рассказал, кто будет основным вратарем Реала в следующем сезоне
Романо рассказал, кто будет основным вратарем Реала в следующем сезоне
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Футбол | 01.04.2024, 07:51
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
Футбол | 01.04.2024, 17:36
В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
31.03.2024, 01:55 7
Бокс
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
31.03.2024, 06:50 23
Бокс
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
30.03.2024, 19:42
Футбол
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем