Генк выиграл у Сен-Жилуаза и входит в топ-3 Бельгии. Соболь вышел на замену
Брюгге потерял важные очки в дерби командой Серкль Брюгге
1 апреля состоялись два матча 1-го тура чемпионского этапа в Бельгии.
Топ-шестерка регулярного турнира вышла во второй раунд, где очки были поделены пополам.
В 1-м туре Брюгге потерял важные очки в дерби с командой Серкль Брюгге (1:1).
Генк дома обыграл Сен-Жилуаз со счетом 1:0. Единственный гол забил Толу Арокодаре на 27-й минуте. Украинский защитник Эдуард Соболь вышел на замену у хозяев поля на 64-й минуте.
Лидируют в чемпионате Бельгии Андерлехт и Сен-Жилуаз (по 35), третье место делят Генк и Брюгге (по 27), далее идут Антверпен (26) и Серкль Брюгге (25).
Чемпионат Бельгии. Второй раунд. 1-й тур
Серкль Брюгге – Брюгге – 1:1
Голы: Денкей, 32 – Сков Ольсен, 83
Генк – Юнион Сент-Жилуаз – 1:0
Гол: Арокодаре, 27
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2
|Юнион Сент-Жилуаз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|3
|Генк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|27
|4
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|5
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|6
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
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