Генк выиграл у Сен-Жилуаза и входит в топ-3 Бельгии. Соболь вышел на замену

1 апреля состоялись два матча 1-го тура чемпионского этапа в Бельгии.

Топ-шестерка регулярного турнира вышла во второй раунд, где очки были поделены пополам.

В 1-м туре Брюгге потерял важные очки в дерби с командой Серкль Брюгге (1:1).

Генк дома обыграл Сен-Жилуаз со счетом 1:0. Единственный гол забил Толу Арокодаре на 27-й минуте. Украинский защитник Эдуард Соболь вышел на замену у хозяев поля на 64-й минуте.

Лидируют в чемпионате Бельгии Андерлехт и Сен-Жилуаз (по 35), третье место делят Генк и Брюгге (по 27), далее идут Антверпен (26) и Серкль Брюгге (25).

Чемпионат Бельгии. Второй раунд. 1-й тур

Серкль Брюгге – Брюгге – 1:1

Голы: Денкей, 32 – Сков Ольсен, 83

Генк – Юнион Сент-Жилуаз – 1:0

Гол: Арокодаре, 27

Турнирная таблица