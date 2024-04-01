Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля
Польша
01 апреля 2024, 20:35 |
1746
2

ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля

«Пуща» и «Радомяк» сыграли вничью со счетом 1:1, но поединок запомнился не этим...

01 апреля 2024, 20:35 |
1746
2
ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля
Twitter

1 апреля состоялся матч 26-го тура чемпионата Польши между командами «Пуща» и «Радомяк». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 66-й минуте встречи голкипер гостей Габриэль Кобиляк забил гол со своей половины поля.

22-летний польский кипер пытался сделать длинную передачу, но в итоге мяч перелетел всех игроков и приземлился только на линии штрафной площади соперников, отскочил от газона и попал в ворота.

19-летний поляк Оливер Зых, который играл в воротах «Пущи» (его контракт принадлежит «Астон Вилле»), не рассчитал траекторию полета мяча и пропустил один из самых курьезных голов.

Интересно, что счет в матче на 4-й минуте открыл украинский защитник хозяев Роман Якуба.

«Пуща» не может победить на протяжении 8 матчей и сейчас занимает 15-е место в таблице первенства Польши с 25 очками. «Радомяк» идет на 11-й позиции с 32 пунктами.

ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля

По теме:
Рух – ЛНЗ – 1:0. Пенальти и удаление в конце. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. «Иди же к папе». Милевский встретился с Ярмоленко перед матчем УПЛ
ВИДЕО. Довбик догнал Беллингема, Лунин продлит контракт, новый фаворит АПЛ
Радомяк Пуща Неполомице видео видео голов и обзор чемпионат Польши по футболу курьезы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи
Футбол | 01 апреля 2024, 15:11 20
Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи
Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи

УАФ уже начала тестировать работу полиграфа

VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
Футбол | 01 апреля 2024, 20:00 0
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ

Львовяне прервали затяжную домашнюю безвыигрышную серию

Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Футбол | 01.04.2024, 11:33
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Футбол | 31.03.2024, 21:38
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
Футбол | 01.04.2024, 10:27
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
астон вилла говорите,ну-ну
Ответить
0
Serhii P.
Воротарю, який таке пропускає, варто б завершувати кар'єру.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
31.03.2024, 06:50 23
Бокс
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
01.04.2024, 07:51 17
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем