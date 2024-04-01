1 апреля состоялся матч 26-го тура чемпионата Польши между командами «Пуща» и «Радомяк». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 66-й минуте встречи голкипер гостей Габриэль Кобиляк забил гол со своей половины поля.

22-летний польский кипер пытался сделать длинную передачу, но в итоге мяч перелетел всех игроков и приземлился только на линии штрафной площади соперников, отскочил от газона и попал в ворота.

19-летний поляк Оливер Зых, который играл в воротах «Пущи» (его контракт принадлежит «Астон Вилле»), не рассчитал траекторию полета мяча и пропустил один из самых курьезных голов.

Интересно, что счет в матче на 4-й минуте открыл украинский защитник хозяев Роман Якуба.

«Пуща» не может победить на протяжении 8 матчей и сейчас занимает 15-е место в таблице первенства Польши с 25 очками. «Радомяк» идет на 11-й позиции с 32 пунктами.

ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля