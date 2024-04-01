Испания01 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 01 апреля 2024, 20:21
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ВИДЕО. Довбик догнал Беллингема, Лунин продлит контракт, новый фаворит АПЛ
Выпуск новостей на Sport.ua
01 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 01 апреля 2024, 20:21
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В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта.
Артем Довбик догнал Джуда Беллингема и Анте Будимира, суперкомпьютер сменил фаворита в АПЛ, стало известно, когда Реал примет решение по будущему Лунина, в Испании назвали характер травмы Яремчука.
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