ВИДЕО. Довбик догнал Беллингема, Лунин продлит контракт, новый фаворит АПЛ

В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта.

Артем Довбик догнал Джуда Беллингема и Анте Будимира, суперкомпьютер сменил фаворита в АПЛ, стало известно, когда Реал примет решение по будущему Лунина, в Испании назвали характер травмы Яремчука.