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  4. ВИДЕО. Довбик догнал Беллингема, Лунин продлит контракт, новый фаворит АПЛ
Испания
01 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 01 апреля 2024, 20:21
1277
0

ВИДЕО. Довбик догнал Беллингема, Лунин продлит контракт, новый фаворит АПЛ

Выпуск новостей на Sport.ua

01 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 01 апреля 2024, 20:21
1277
0
ВИДЕО. Довбик догнал Беллингема, Лунин продлит контракт, новый фаворит АПЛ

В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта.

Артем Довбик догнал Джуда Беллингема и Анте Будимира, суперкомпьютер сменил фаворита в АПЛ, стало известно, когда Реал примет решение по будущему Лунина, в Испании назвали характер травмы Яремчука.

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Источник Sport.ua
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