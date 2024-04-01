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Испания
01 апреля 2024, 19:32 |
851
0

Серхио Рамос может покинуть Севилью

Контракт защитника истекает летом

01 апреля 2024, 19:32 |
851
0
Серхио Рамос может покинуть Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Легендарный испанский защитник Серхио Рамос может покинуть «Севилью» в конце нынешнего сезона. Контракт 38-летнего ветерана действует до лета 2024 года, нового соглашения «Севилья» пока что не предлагала.

Сам же Рамос хочет определиться с будущим как можно скорее. Его приоритетом является продление контракта с «Севильей», но если клуб не предложит ему новое соглашение в ближайшее время, то защитник начнет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне на счету Рамоса 7 голов и 1 ассист в 29 матчах за «Севилью» во всех турнирах.

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Серхио Рамос Севилья продление контракта свободный агент
Источник Relevo
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