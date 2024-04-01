Отец Довбика очень хочет, чтобы Артем играл за Манчестер Юнайтед

Первый тренер Артема Довбика Алексей Блоха рассказал, готов ли украинский нападающий к переходу в более статусный клуб.

– Артем уже готов перейти в более статусный клуб, чем «Жирона»?

– Думаю, да. Папа очень хочет, чтобы Артем перешел в «Манчестер Юнайтед». Мне не нравится их стиль игры, силовой, жесткий. Может, лучше в «Манчестер Сити». Хотя с Холандом будет сложно конкурировать, чтобы не случилось, как у Лунина в «Реале».

Ранее Алексей Блоха рассказал, как нашел Артема Довбика на школьном стадионе в Черкассах.