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Испания
01 апреля 2024, 19:01 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:16
780
1

Отец Довбика очень хочет, чтобы Артем играл за Манчестер Юнайтед

Первый тренер нападающего Алексей Блоха предпочитает вариант из «Ман Сити»

01 апреля 2024, 19:01 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:16
780
1
Отец Довбика очень хочет, чтобы Артем играл за Манчестер Юнайтед
ФК Жирона. Артем Довбик

Первый тренер Артема Довбика Алексей Блоха рассказал, готов ли украинский нападающий к переходу в более статусный клуб.

– Артем уже готов перейти в более статусный клуб, чем «Жирона»?

– Думаю, да. Папа очень хочет, чтобы Артем перешел в «Манчестер Юнайтед». Мне не нравится их стиль игры, силовой, жесткий. Может, лучше в «Манчестер Сити». Хотя с Холандом будет сложно конкурировать, чтобы не случилось, как у Лунина в «Реале».

Ранее Алексей Блоха рассказал, как нашел Артема Довбика на школьном стадионе в Черкассах.

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Артем Довбик Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Украинский футбол
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Ярослав 999
не варто йти в МЮ, це проклятий клуб
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