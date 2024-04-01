Отец Довбика очень хочет, чтобы Артем играл за Манчестер Юнайтед
Первый тренер нападающего Алексей Блоха предпочитает вариант из «Ман Сити»
Первый тренер Артема Довбика Алексей Блоха рассказал, готов ли украинский нападающий к переходу в более статусный клуб.
– Артем уже готов перейти в более статусный клуб, чем «Жирона»?
– Думаю, да. Папа очень хочет, чтобы Артем перешел в «Манчестер Юнайтед». Мне не нравится их стиль игры, силовой, жесткий. Может, лучше в «Манчестер Сити». Хотя с Холандом будет сложно конкурировать, чтобы не случилось, как у Лунина в «Реале».
Ранее Алексей Блоха рассказал, как нашел Артема Довбика на школьном стадионе в Черкассах.
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