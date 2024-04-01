Италия01 апреля 2024, 18:51 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:16
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Ювентус может продать ключевого хавбека летом
Мануэлем Локателли могут пожертвовать
01 апреля 2024, 18:51 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:16
273
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Туринский «Ювентус» может во время летнего трансферного окна продать полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли. Им могут пожертвовать для получения средств на летние подписания.
Нехватки спроса к Локателли не будет. Им интересуется ряд клубов АПЛ и мюнхенская «Бавария».
Трансферная стоимость Локателли оценивается в 33 миллиона евро. Контракт 26-летнего хавбека с «Ювентусом» рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне на счету Локателли 1 гол и 5 ассистов в 31 матче за «Ювентус» во всех турнирах.
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