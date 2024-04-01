Ювентус может продать ключевого хавбека летом

Туринский «Ювентус» может во время летнего трансферного окна продать полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли. Им могут пожертвовать для получения средств на летние подписания.

Нехватки спроса к Локателли не будет. Им интересуется ряд клубов АПЛ и мюнхенская «Бавария».

Трансферная стоимость Локателли оценивается в 33 миллиона евро. Контракт 26-летнего хавбека с «Ювентусом» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету Локателли 1 гол и 5 ассистов в 31 матче за «Ювентус» во всех турнирах.