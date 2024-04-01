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Италия
01 апреля 2024, 18:51 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:16
273
0

Ювентус может продать ключевого хавбека летом

Мануэлем Локателли могут пожертвовать

01 апреля 2024, 18:51 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:16
273
0
Ювентус может продать ключевого хавбека летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Туринский «Ювентус» может во время летнего трансферного окна продать полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли. Им могут пожертвовать для получения средств на летние подписания.

Нехватки спроса к Локателли не будет. Им интересуется ряд клубов АПЛ и мюнхенская «Бавария».

Трансферная стоимость Локателли оценивается в 33 миллиона евро. Контракт 26-летнего хавбека с «Ювентусом» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету Локателли 1 гол и 5 ассистов в 31 матче за «Ювентус» во всех турнирах.

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Ювентус Мануэль Локателли трансферы трансферы Серии A
Источник Tuttojuve
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