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  4. Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 18:21 | Обновлено 01 апреля 2024, 18:22
2849
16

Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину

Алексей Блоха утверждает, что у Виталия был непростой характер

01 апреля 2024, 18:21 | Обновлено 01 апреля 2024, 18:22
2849
16
Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Первый тренер Виталия Миколенко Алексей Блоха утверждает, что у украинского защитника был непростой характер, из-за чего его едва не выгнали из киевского «Динамо».

– В чем разница между Миколенко и Довбиком?

– Виталик – парень с характером, самовлюбленный. Довбик – добрый, а тот такой злой, и по жизни, и в футболе. И в «Эвертоне» сейчас в подкаты жестко идет. И ворчит, ворчит все время. Ворчун такой. Голову опустит и ворчит. «Кусачий», трижды по ногам, один раз по мячу. Такая школа. Папа такой, жлобоватый. И на поле, говорят, Виталий такой, и в жизни непростой, и драки были в киевском «Динамо».

– Да вы что! И чем закончилось?

– Крощенко сохранил его, Миколенко же хотели выгонять. Остановили, он остался. Папа поехал, договорился, решил вопрос. И он остался в киевском «Динамо». Еще в 2009-2010 гг., когда он у меня учился, было видно, что он с характером парень. Направлять нужно в правильное русло.

Ранее Алексей Блоха рассказал, как нашел Артема Довбика на школьном стадионе в Черкассах.

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Виталий Миколенко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эвертон
Источник Украинский футбол
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Gargantua
а так и не скажешь
тишайший мальчик
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+4
Anna.
От про кого, а про Миколенка такого і не подумаєш)
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+3
Умник
О, те про що казав. Ми починаємо вечірній срач.
Дякую журналістам і тренеру. Нам же так не вистачає новин провокуючи срачі.
Ответить
+2
pol-55
*Збірник українських прислів*їв-прислів*я N*181 *У тихому болоті чорти водяться*
Ответить
+1
Mac_Gyver
Щось я ніколи такого за Миколенком не помічав.
Ответить
-1
serhiy
Вилізло "тренер".
Ответить
-3
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