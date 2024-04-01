Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Алексей Блоха утверждает, что у Виталия был непростой характер
Первый тренер Виталия Миколенко Алексей Блоха утверждает, что у украинского защитника был непростой характер, из-за чего его едва не выгнали из киевского «Динамо».
– В чем разница между Миколенко и Довбиком?
– Виталик – парень с характером, самовлюбленный. Довбик – добрый, а тот такой злой, и по жизни, и в футболе. И в «Эвертоне» сейчас в подкаты жестко идет. И ворчит, ворчит все время. Ворчун такой. Голову опустит и ворчит. «Кусачий», трижды по ногам, один раз по мячу. Такая школа. Папа такой, жлобоватый. И на поле, говорят, Виталий такой, и в жизни непростой, и драки были в киевском «Динамо».
– Да вы что! И чем закончилось?
– Крощенко сохранил его, Миколенко же хотели выгонять. Остановили, он остался. Папа поехал, договорился, решил вопрос. И он остался в киевском «Динамо». Еще в 2009-2010 гг., когда он у меня учился, было видно, что он с характером парень. Направлять нужно в правильное русло.
Ранее Алексей Блоха рассказал, как нашел Артема Довбика на школьном стадионе в Черкассах.
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