Кто вместо Баранки? УАФ скоро назначит нового главу по борьбе с коррупцией
Исполком должен состояться в середине апреля
По информации журналиста Владимира Зверова, Украинская ассоциация футбола в середине апреля проведет исполнительный комитет и назначит нового главу Комитета по этике и честной игре.
В конце марта завершился контракт Франческо Баранки, который покинул должность, а руководство федерации уже занимается поиском нового руководителя.
Сообщается, что новым главой Комитета станет эксперт с опытом борьбы с коррупцией в украинском футболе, однако фамилии претендентов пока не названы.
С приходом нового президента Андрея Шевченко в УАФ сменились руководители многих комитетов, включая Комитет арбитров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда киберспорта рад за свою команду
Артем забил 16-й мяч в сезоне Ла Лиги 2023/24