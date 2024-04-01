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  4. Кто вместо Баранки? УАФ скоро назначит нового главу по борьбе с коррупцией
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 17:43 |
180
0

Кто вместо Баранки? УАФ скоро назначит нового главу по борьбе с коррупцией

Исполком должен состояться в середине апреля

01 апреля 2024, 17:43 |
180
0
Кто вместо Баранки? УАФ скоро назначит нового главу по борьбе с коррупцией
УАФ

По информации журналиста Владимира Зверова, Украинская ассоциация футбола в середине апреля проведет исполнительный комитет и назначит нового главу Комитета по этике и честной игре.

В конце марта завершился контракт Франческо Баранки, который покинул должность, а руководство федерации уже занимается поиском нового руководителя.

Сообщается, что новым главой Комитета станет эксперт с опытом борьбы с коррупцией в украинском футболе, однако фамилии претендентов пока не названы.

С приходом нового президента Андрея Шевченко в УАФ сменились руководители многих комитетов, включая Комитет арбитров.

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Источник: Баранка сегодня покинет УАФ
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Источник Профутбол Digital
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