Рух – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Заключительный матч 22-го тура УПЛ начнется в 18:00
Сегодня, 1 апреля, «Рух» во Львове на стадионе «Арена Львов» в матче двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча - в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 5-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Олега Дулуба на матч:
«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Холод, Пастух, Пидгурский, Таллес, Плюман, Федор, Квасница.
ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Ковалев, Стасюк, Каплиенко, Бар, Яшари, Наумец, Бойко, Эйнел, Молло.
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