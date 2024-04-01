Рух – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 1 апреля, «Рух» во Львове на стадионе «Арена Львов» в матче двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча - в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 5-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Олега Дулуба на матч:

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Холод, Пастух, Пидгурский, Таллес, Плюман, Федор, Квасница.

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Ковалев, Стасюк, Каплиенко, Бар, Яшари, Наумец, Бойко, Эйнел, Молло.