Форвард Жироны: «Исторический сезон, мы должны финишировать в зоне ЛЧ»
Стуани принес победу в компенсированное время
Ветеран «Жироны» Кристиан Стуани в сложном матче против «Бетиса» обеспечил команде победу точным ударом на 90+2 минуте, чем принес важнейшие три пункта в борьбе за топ-4.
Артем Довбик в этой встрече оформил дубль.
«Забить победный гол в конце – это уникальное чувство. Важно, что мы хорошо сыграли и взяли три очка. Что касается меня, то я пытаюсь показать максимум в свои минуты на поле. Я знаю, чем мой опыт может помочь команде».
«Лига чемпионов? Я мечтаю о выходе в ЛЧ именно с «Жироной», где я провел столько времени. Для нас это исторический сезон, и мы должны закончить его в зоне Лиги чемпионов», – сказал Стуани.
Сейчас команда идет на третьей позиции, опережая пятый «Атлетико» на 10 очков при матче в запасе у соперника.
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