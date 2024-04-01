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  4. Форвард Жироны: «Исторический сезон, мы должны финишировать в зоне ЛЧ»
Испания
01 апреля 2024, 16:31 |
1322
0

Форвард Жироны: «Исторический сезон, мы должны финишировать в зоне ЛЧ»

Стуани принес победу в компенсированное время

01 апреля 2024, 16:31 |
1322
0
Форвард Жироны: «Исторический сезон, мы должны финишировать в зоне ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Ветеран «Жироны» Кристиан Стуани в сложном матче против «Бетиса» обеспечил команде победу точным ударом на 90+2 минуте, чем принес важнейшие три пункта в борьбе за топ-4.

Артем Довбик в этой встрече оформил дубль.

«Забить победный гол в конце – это уникальное чувство. Важно, что мы хорошо сыграли и взяли три очка. Что касается меня, то я пытаюсь показать максимум в свои минуты на поле. Я знаю, чем мой опыт может помочь команде».

«Лига чемпионов? Я мечтаю о выходе в ЛЧ именно с «Жироной», где я провел столько времени. Для нас это исторический сезон, и мы должны закончить его в зоне Лиги чемпионов», – сказал Стуани.

Сейчас команда идет на третьей позиции, опережая пятый «Атлетико» на 10 очков при матче в запасе у соперника.

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Жирона Кристиан Стуани чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков Лига чемпионов
Источник AS
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