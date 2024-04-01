«Я и семья очень хотели домой». Имереков объяснил, почему вернулся в УПЛ
Защитник «Металлиста 1925» скучал по Украине во время выступлений в Греции
Защитник харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков объяснил, почему вернулся в УПЛ после полугодовой «командировки» в Грецию.
– Писали, что Вы разорвали контракт с бывшим клубом. Какие там были условия и почему вернулись после недолгого пребывания за границей?
– Потому что я и моя семья очень хотели домой. Мы скучали по Украине, поэтому и приняли такое решение. Если брать условия, то они были очень хорошие. У нас на базе было все для хорошей тренировки или восстановления. Там было так, как в УПЛ могут себе позволить клубы топ уровня.
– Летом прошлого года, получается, не было предложений от украинских клубов, поэтому и решили поехать играть в Грецию?
– Да нет смысла разговаривать на эту тему, потому что это уже было. Я принял такое решение и на тот момент оно было правильным. Но сейчас рад снова играть в УПЛ.
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