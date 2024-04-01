«Я и семья очень хотели домой». Имереков объяснил, почему вернулся в УПЛ

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков объяснил, почему вернулся в УПЛ после полугодовой «командировки» в Грецию.

– Писали, что Вы разорвали контракт с бывшим клубом. Какие там были условия и почему вернулись после недолгого пребывания за границей?

– Потому что я и моя семья очень хотели домой. Мы скучали по Украине, поэтому и приняли такое решение. Если брать условия, то они были очень хорошие. У нас на базе было все для хорошей тренировки или восстановления. Там было так, как в УПЛ могут себе позволить клубы топ уровня.

– Летом прошлого года, получается, не было предложений от украинских клубов, поэтому и решили поехать играть в Грецию?

– Да нет смысла разговаривать на эту тему, потому что это уже было. Я принял такое решение и на тот момент оно было правильным. Но сейчас рад снова играть в УПЛ.