Заря рассказала о ситуции с арендованными перед матчем с Динамо
Бартулович подтвердил, что арендованные не сыграют
Помощник главного тренера «Зари» Младен Бартулович подтвердил, что в четверг в перенесенном матче 6 тура УПЛ команда сыграет против «Динамо» без всех арендованных у киевлян.
«С «Динамо» не сыграют Яцык, Боль, Бенедюк, Слесар, Горбач и Волошин. Арендованные не смогут играть, а есть еще травмированные. Посмотрим, кто выйдет на поле».
«В прошлом матче было непросто с «Металлистом 1925», где два игрока получили повреждения», — сказал Бартулович.
В таблице «Динамо» идет 4-м с 41 пунктом, у «Зари» 22 очка и 12-я позиция.
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