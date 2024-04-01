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  4. Заря рассказала о ситуции с арендованными перед матчем с Динамо
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 16:12 | Обновлено 01 апреля 2024, 16:29
437
4

Заря рассказала о ситуции с арендованными перед матчем с Динамо

Бартулович подтвердил, что арендованные не сыграют

01 апреля 2024, 16:12 | Обновлено 01 апреля 2024, 16:29
437
4
Заря рассказала о ситуции с арендованными перед матчем с Динамо
ФК Заря

Помощник главного тренера «Зари» Младен Бартулович подтвердил, что в четверг в перенесенном матче 6 тура УПЛ команда сыграет против «Динамо» без всех арендованных у киевлян.

«С «Динамо» не сыграют Яцык, Боль, Бенедюк, Слесар, Горбач и Волошин. Арендованные не смогут играть, а есть еще травмированные. Посмотрим, кто выйдет на поле».

«В прошлом матче было непросто с «Металлистом 1925», где два игрока получили повреждения», — сказал Бартулович.

В таблице «Динамо» идет 4-м с 41 пунктом, у «Зари» 22 очка и 12-я позиция.

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Заря Луганск Динамо Киев Заря - Динамо Александр Яцык Антон Боль Игорь Горбач Викентий Волошин Украинская Премьер-лига Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу
Источник NV.ua
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Комментарии 4
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ViAn
Основний, насправді, лише Яцик. Боль і Горбач виходять на заміни. Тому втрата Яцика важлива, але не критична.
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+1
DK02
очкуни.
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+1
Gargantua
30 млн евро на кону
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0
ZANREGENT1993
Шахтёр тоже так неоднократно делал
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0
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