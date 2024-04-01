Заря рассказала о ситуции с арендованными перед матчем с Динамо

Помощник главного тренера «Зари» Младен Бартулович подтвердил, что в четверг в перенесенном матче 6 тура УПЛ команда сыграет против «Динамо» без всех арендованных у киевлян.

«С «Динамо» не сыграют Яцык, Боль, Бенедюк, Слесар, Горбач и Волошин. Арендованные не смогут играть, а есть еще травмированные. Посмотрим, кто выйдет на поле».

«В прошлом матче было непросто с «Металлистом 1925», где два игрока получили повреждения», — сказал Бартулович.

В таблице «Динамо» идет 4-м с 41 пунктом, у «Зари» 22 очка и 12-я позиция.