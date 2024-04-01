Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи

По информации журналиста Владимира Зверова, во время паузы на матчи сборных ряд украинских арбитров прошли тестирование на детекторе лжи.

Сообщается, что в первой тестовой группе были один главный арбитр, один ассистент и один наблюдатель арбитража. Вопросы касались работы судей в весенней части сезона.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко обещал, что по итогам сезона все арбитры должны будут пройти полиграф. В противном случае их не допустят к работе.

Зимой новой руководительницей Комитета арбитров УАФ стала Екатерина Монзуль, которая поддерживает использование детектора лжи.