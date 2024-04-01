Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи
УАФ уже начала тестировать работу полиграфа
По информации журналиста Владимира Зверова, во время паузы на матчи сборных ряд украинских арбитров прошли тестирование на детекторе лжи.
Сообщается, что в первой тестовой группе были один главный арбитр, один ассистент и один наблюдатель арбитража. Вопросы касались работы судей в весенней части сезона.
Ранее президент УАФ Андрей Шевченко обещал, что по итогам сезона все арбитры должны будут пройти полиграф. В противном случае их не допустят к работе.
Зимой новой руководительницей Комитета арбитров УАФ стала Екатерина Монзуль, которая поддерживает использование детектора лжи.
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