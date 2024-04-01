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  4. Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 15:11 | Обновлено 01 апреля 2024, 15:39
789
2

Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи

УАФ уже начала тестировать работу полиграфа

01 апреля 2024, 15:11 | Обновлено 01 апреля 2024, 15:39
789
2
Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи
УПЛ

По информации журналиста Владимира Зверова, во время паузы на матчи сборных ряд украинских арбитров прошли тестирование на детекторе лжи.

Сообщается, что в первой тестовой группе были один главный арбитр, один ассистент и один наблюдатель арбитража. Вопросы касались работы судей в весенней части сезона.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко обещал, что по итогам сезона все арбитры должны будут пройти полиграф. В противном случае их не допустят к работе.

Зимой новой руководительницей Комитета арбитров УАФ стала Екатерина Монзуль, которая поддерживает использование детектора лжи.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Зверов полиграф судейство судьи (арбитры) Комитет арбитров УАФ Катерина Монзуль
Источник Профутбол Digital
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Burevestnik
Монзуль ?  
чи це та, яка "за м'яч в дупу"  призначила пенальті ? 
чи це якась друга - не Катя ?
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0
turist86
Украинский арбитр Виктор Арановский обсуждал со своей женой ... взятку в матче первой лиги «Нефтяник» - «Балканы»Арбитр: Зая, я не хочу тебе говорить, шо сегодня было по «документам», ты бы с ума сошла… Я на 90-й мог бы дать «точку» для «Балкан», но это был бы… Зайка, если бы все получилось, ты бы купила новую мебель во все комнаты.https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=JuAtMjcZ5IE Договірняки в Україні. Переписка суддів та організаторів
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