Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим СМИЯН: «В равных составах Верес мог победить Кривбасс»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 14:18 |
104
0

Максим СМИЯН: «В равных составах Верес мог победить Кривбасс»

Защитник «Верес» прокомментировал поражение от «Кривбасса»

01 апреля 2024, 14:18 |
104
0
Максим СМИЯН: «В равных составах Верес мог победить Кривбасс»
НК Верес. Максим Смиян

Защитник ровенского «Вереса» Денис Балан прокомментировал поражение от «Кривбасса» (0:2) в матче 22-го тура УПЛ:

«Считаю, мы играли достаточно неплохо. Возможно, ход поединка где-то сломало удаление. Думаю, в равных составах мы могли бы даже на победу рассчитывать.

Относительно эпизода с удалением – не видел этого момента. Но арбитр пересмотрел видеоповтор, поэтому, возможно удаление справедливое. А ход игры это действительно изменило. Против «Кривбасса» играть вдесятером – очень тяжело.

Наши болельщики сегодня фантастически нас поддерживали. Такой поддержки нет ни у кого в Украине. Благодарны им за это. Надеюсь, отблагодарим победой в следующей игре».

По теме:
Эдуардо ГЕРРЕРО: «Я уже привык в Украине к разной погоде»
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо.
Рух – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс Максим Смиян
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании оценили игру Довбика и Цыганкова с Бетисом. Кто впечатлил больше?
Футбол | 01 апреля 2024, 12:58 0
В Испании оценили игру Довбика и Цыганкова с Бетисом. Кто впечатлил больше?
В Испании оценили игру Довбика и Цыганкова с Бетисом. Кто впечатлил больше?

Украинский дуэт помог «Жироне» набрать три очка

ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
Футбол | 31 марта 2024, 22:01 1
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика

Артем помог «красно-белым» обыграть «Бетис» со счетом 3:2 в 30-м туре Ла Лиги

Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Футбол | 01.04.2024, 07:51
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Ярмоленко – в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины
Футбол | 01.04.2024, 08:28
Ярмоленко – в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины
Ярмоленко – в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Футбол | 31.03.2024, 20:59
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
30.03.2024, 16:05 12
Футбол
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
30.03.2024, 19:51 2
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 1
Футбол
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 181
Футбол
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем