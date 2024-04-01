Максим СМИЯН: «В равных составах Верес мог победить Кривбасс»
Защитник «Верес» прокомментировал поражение от «Кривбасса»
Защитник ровенского «Вереса» Денис Балан прокомментировал поражение от «Кривбасса» (0:2) в матче 22-го тура УПЛ:
«Считаю, мы играли достаточно неплохо. Возможно, ход поединка где-то сломало удаление. Думаю, в равных составах мы могли бы даже на победу рассчитывать.
Относительно эпизода с удалением – не видел этого момента. Но арбитр пересмотрел видеоповтор, поэтому, возможно удаление справедливое. А ход игры это действительно изменило. Против «Кривбасса» играть вдесятером – очень тяжело.
Наши болельщики сегодня фантастически нас поддерживали. Такой поддержки нет ни у кого в Украине. Благодарны им за это. Надеюсь, отблагодарим победой в следующей игре».
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