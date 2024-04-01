Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо.
Ожидается, что перенесенная игра состоится в Киеве
Перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и киевским «Динамо» состоится на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского (город Киев), сообщает издание dynamo.kiev.ua.
По информации источника, в течение последних дней клубы вели переговоры относительно места проведения матча, и в итоге закарпатская команда приняла аргументы «бело-синих».
Напомним, в декабре матч между «Минаем» и «Динамо» сначала был прерван из-за воздушной тревоги, а затем отменен из-за отсутствия освещением на стадионе хозяев. Тогда команды сыграли чуть больше 1 минуты игрового времени. Доигровка состоится 17 апреля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок Серии А
В топ-4 УПЛ входят Шахтер, Кривбасс, Днепр-1 и Динамо
Теперь надо ждать когда руководство динамы даст согласие их рассекретить?