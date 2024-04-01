Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо.

Перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и киевским «Динамо» состоится на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского (город Киев), сообщает издание dynamo.kiev.ua.

По информации источника, в течение последних дней клубы вели переговоры относительно места проведения матча, и в итоге закарпатская команда приняла аргументы «бело-синих».

Напомним, в декабре матч между «Минаем» и «Динамо» сначала был прерван из-за воздушной тревоги, а затем отменен из-за отсутствия освещением на стадионе хозяев. Тогда команды сыграли чуть больше 1 минуты игрового времени. Доигровка состоится 17 апреля.