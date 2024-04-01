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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 14:08 | Обновлено 01 апреля 2024, 14:09
2064
9

Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо.

Ожидается, что перенесенная игра состоится в Киеве

01 апреля 2024, 14:08 | Обновлено 01 апреля 2024, 14:09
2064
9
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо.
Стадион имени Валерия Лобановского

Перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и киевским «Динамо» состоится на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского (город Киев), сообщает издание dynamo.kiev.ua.

По информации источника, в течение последних дней клубы вели переговоры относительно места проведения матча, и в итоге закарпатская команда приняла аргументы «бело-синих».

Напомним, в декабре матч между «Минаем» и «Динамо» сначала был прерван из-за воздушной тревоги, а затем отменен из-за отсутствия освещением на стадионе хозяев. Тогда команды сыграли чуть больше 1 минуты игрового времени. Доигровка состоится 17 апреля.

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Минай Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай - Динамо перенос матчей
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 9
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Alex1f
Хай не технарь але ж повинна бути якась відповідальність за халатне ставлення до матчів упл .навіть світла не було на стадіоні 
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+5
Муґунот Уух
ну-ну, зараз приєднаються кротодрочери - буде вам і тєхнарь, і перенесення в Київ
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+4
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Remark
П лять, які ще там аргументи і догравання? Там технарь має бути Минаю і все.
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+3
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Xvalenok03
Неужели эти аргументы настолько секретны, что их здесь не опубликовали?
Теперь надо ждать когда руководство динамы даст согласие их рассекретить?
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0
UN
Билеты Минаю на поезд Суркис уже купил.  В одну сторону.
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0
easterly
Та хай вже шлюшки трохи розімнуть жало, бо після вчорашніх 5-1, у них заціпило
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-1
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