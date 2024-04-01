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  4. Денис БАЛАН: «Удаление очень повлияло на игру»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 13:48 |
131
0

Денис БАЛАН: «Удаление очень повлияло на игру»

Защитник «Верес» прокомментировал поражение от «Кривбасса»

01 апреля 2024, 13:48 |
131
0
Денис БАЛАН: «Удаление очень повлияло на игру»
НК Верес. Денис Балан

Защитник ровенского «Вереса» Денис Балан прокомментировал поражение от «Кривбасса» (0:2) в матче 22-го тура УПЛ:

«Удаление очень повлияло на игру. У нас был отличный момент в самом начале игры. Если бы мы его реализовали – игра пошла бы по другому сценарию. Но в футболе нет условностей. Тот момент мог бы стать решающим. Если бы мы забили первыми – имели бы возможности строить игру на контратаках и, считаю, счет мог бы быть таким же, но в другую сторону.

Вместо этого, получили досадную красную карточку, играть стало значительно труднее. Игра пошла по другому сценарию, нам нужно было много обороняться. Если бы не это – имели бы еще шансы. Мы не забили – такое в футболе тоже бывает. А они забили и победили».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс Денис Балан
Источник ФК Верес
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